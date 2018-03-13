屏縣滅蚊志工隊展決心　再拚本土登革熱零個案

潘孟安縣長表示，去（106）年本縣登革熱團隊防疫有成，本土登革熱零個案數，打破18年紀錄。登革熱防治不能只靠衛生單位，必須整合社區資源一起動員，加強各鄰里環境孳生源清除及消毒，衛生局持續招募志工加入登革熱防治工作，藉由志工們對在地環境的熟悉度，深入社區持續推動防疫工作，帶領鄉親實際施作並提升防蚊意識。

屏東縣政府衛生局為加強民眾防治登革熱觀念，今(13)日上午舉辦誓師大會由局長李昭仁親自授旗，33鄉鎮市共計成立50隊登革熱滅蚊志工隊，全面展開屏東縣病媒蚊防治作業，維持零本土個案。



▲屏東縣衛生局防治登革熱誓師大會，局長李昭仁親自授旗全面展開病媒蚊防治作業。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.13）

李昭仁局長強調，清除孳生源是防治登革熱、屈公病及茲卡病毒的不二法門。籲請鄉親從自己居家環境做起，主動「巡檢」居家內外周圍廢棄水桶、保麗龍、寶特瓶、塑膠帆布、屋後溝及廢輪胎等容易積水器物，將積水「倒掉」，不要的器物予以「清除」，容器應「刷洗」，落實「巡、倒、清、刷」之滅蚊步驟，建構社區的防疫網絡，將登革熱防治的觀念深耕社區帶入日常生活中。



▲李昭仁局長表揚106年度優異得獎志工隊並頒發獎牌及獎品。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.13）

今日典禮中並表揚106年度優異得獎志工隊，名單依序如下：屏東縣里港鄉永春村辦公處、屏東縣泰武鄉武潭社區發展協會、麟洛鄉麟頂村志工隊、滿州鄉滿州村志工隊、三地門鄉馬兒社區發展協會、三地門鄉大社社區發展協會、枋寮鄉中寮村志工隊、枋寮鄉內寮村志工隊、春日鄉七佳村鐵血青年會、潮州鎮檨子里社區。

李局長當面向熱心公益、無私付出的志工們，表達感謝及肯定之意，並頒發獎牌及獎品，以資鼓勵。並帶領志工隊們進行呼口號「鄉親齊防登革熱、戶內戶外不積水、周周刷洗最安心、不讓蚊子來叮咬、環境安全又放心」展現滅蚊決心。