▲官方宣布周杰倫將參加澳網公開賽表演賽。（圖／微博@澳網AustralianOpen）

華語樂壇天王周杰倫（Jay）將於明（14）日台灣時間下午4點30分，首度以選手身分踏上澳洲網球公開賽的舞台。他受邀參加在指標性場地「羅德·拉沃球場（Rod Laver Arena）」舉行的特別賽事「一球制勝（One Point Slam）」，引發全球粉絲高度熱議。而周杰倫也霸氣喊若贏球會將100萬美金（約新台幣3100萬）的獎金全數捐出，不過他也隨後自嘲可能碰不到球就出局，讓大家笑翻。對於周杰倫的參賽，妻子昆凌也將成為專屬啦啦隊，與全家力挺老公。針對這次挑戰，周杰倫霸氣承諾若贏得冠軍，將把100萬美金的獎金全數捐出。不過，他也在社群平台展現幽默本色，自嘲這項賽制是一球定勝負，可能不到1分鐘、連球都沒碰到就結束出局了，甚至開玩笑說「如果可以我選擇發球，至少可以碰到球」，並貼心提醒粉絲不用特地飛往現場，歡迎當地朋友到場應援即可。在天王跨界挑戰的背後，家人是其最強大的後盾。妻子昆凌近日接下滴雞精代言，表示要照顧好全家人的健康，並將成為他的專屬啦啦隊。家族中也不乏運動好手，昆凌90歲的爺爺James曾於去年在壯年運動會奪下2金2銀，這份「活到老、動到老」的精神也激勵著周杰倫將熱愛帶上世界級舞台。就連周杰倫8歲的兒子Romeo也被翻出曾展現高難度的「蹲跪擊球」動作，球技驚艷全場。為了備戰這場高關注度的比賽，周杰倫的陪練陣容等級堪稱專業，除了好友林書豪幽默自稱是比正式對手更強的「最強陪練」外，周杰倫近期更被捕捉到與台灣現役球王曾俊欣對練。事實上，周杰倫熱愛網球已久，去年還曾與網球傳奇費德勒（Roger Federer）搭檔進行雙打友誼賽，當時被外界驚嘆為「神仙打架」的超狂合體。然而，周杰倫參戰澳網的消息也引發外界對其健康狀況的討論。他在18歲時就診斷出罹患僵直性脊椎炎，嚴重時曾痛到需吞止痛藥或無法行動。此次參賽讓不少病友好奇其治療方式，並將其視為病情穩定控制的正面象徵；雖然網路上一度掀起關於當年兵役免役的質疑聲浪，但多數粉絲與病友仍肯定他透過高自律與運動維持體能狀態的努力。對比近年BTS、TWICE等流行巨星多以開球或場邊表演形式參與體育賽事，周杰倫此次「真正上場」參與競技流程，示範了娛樂影響力如何深度走進體育核心。這場「一球制勝」賽事將透過博斯網球台、Hami Video及愛爾達體育等平台進行轉播，讓全球觀眾共同見證這場從音樂延伸至運動領地的國際話題盛事。