▲官方宣布周杰倫將參加澳網公開賽表演賽。（圖／翻攝自微博@澳網AustralianOpen）

一球定勝負話題賽制 1月14日羅德拉沃球場登場

從音樂到運動的延伸版圖 社群洗版的國際級話題效應

華語樂壇天王周杰倫再度解鎖全新身分，官方今（12）日正式宣布，他將參與《澳洲網球公開賽》相關特別賽事「一球制勝（One Point Slam）」活動，消息一出立刻在社群掀起高度關注，向來以音樂、電影與潮流影響力橫掃各界的周杰倫，這回不再只是場邊嘉賓，而是以「實際下場」的方式踏進國際網球舞台，象徵他近年持續投入運動生活的另一個里程碑。此次周杰倫參與的「一球制勝」並非傳統完整比賽，而是以高度娛樂性與象徵意義聞名的特別賽制，只需一顆球就能分出勝負，強調臨場反應、心理素質與明星魅力，官方釋出的宣傳文案更以「全新身分、一球制勝的賽場」作為主軸，將周杰倫塑造成專注又充滿氣場的網球選手形象，也讓粉絲直呼這場比賽：「光是進場就值回票價！」根據官方公布資訊，周杰倫預計於1月14日週三下午4點30分，現身澳網指標性場地「羅德・拉沃球場」，該場地向來是澳網最具代表性的主場之一，過去曾見證無數經典決賽，如今迎來華語天王登場，自然成為焦點。主辦單位也透過「AO Hits Different」與品牌合作視覺，替這場跨界亮相增添國際時尚與娛樂話題性。事實上，周杰倫多年來始終維持運動習慣，無論是籃球、高爾夫或網球，都曾多次被粉絲捕捉到訓練或私下切磋畫面，這次受邀參與澳網特別賽事，被外界解讀為「興趣累積後的自然延伸」，而非一時噱頭，對粉絲而言這不只是看偶像打球，更像是見證他把生活熱愛帶進世界級舞台的過程。消息曝光後，「周杰倫要打澳網了」、「澳網2026」、「周杰倫國際網球賽事首秀」等關鍵字迅速在社群平台發酵，不少粉絲直呼：「人生清單又多一項」、「天王真的什麼都能玩到頂」，雖然賽事本身屬於表演與話題性質，但周杰倫的參與無疑替澳網增添不同以往的跨界關注度，也再次證明他在華語圈乃至國際娛樂市場的影響力。