我是廣告 請繼續往下閱讀

▲官方宣布周杰倫將於台灣時間下午4點30分，參加澳網公開賽表演賽。（圖／翻攝自微博@澳網AustralianOpen）

🎾登一球制勝賽制 天王1月14日登上羅德拉沃球場

台灣時間1月14日週三下午4點30分

▲周杰倫笑說自己可能一分鐘比賽就結束。（圖／周杰倫IG@jaychou）

💰百萬獎金全捐承諾 社群洗版澳網關鍵字

▲周杰倫最近狂打網球，日前還跟台灣24歲台灣「球王」曾俊欣對打。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）

周杰倫澳網初登場 轉播資訊一次看

華語樂壇天王周杰倫再度跨界挑戰新領域，澳洲網球公開賽官方昨（12）日驚喜宣布他將受邀參與2026年澳網特別表演賽《One Point Slam（一球制勝）》賽事，消息曝光後立刻在社群掀起熱烈討論，不同於以往僅現身場邊或觀賽，周杰倫這次將「實際下場」踏上國際網球舞台，也替澳網賽事增添濃厚娛樂與話題性。《NOWNEWS今日新聞》也整理周杰倫澳網初登場轉播資訊、直播懶人包，讀者們趕緊手刀儲存網頁，以免錯過天王在澳網賽場的英姿。事實上，周杰倫參與的《一球制勝》並非傳統完整比賽，而是採用「一顆球定勝負」的淘汰制表演賽，強調臨場反應、心理素質與明星魅力，讓非職業選手也能與職業好手同場較勁。根據官方公布資訊，周杰倫預計於，在澳網最具代表性的主場羅德拉沃球場登場，該場地過去曾見證無數經典決賽，如今迎來華語天王亮相，自然成為全球粉絲焦點。事實上，周杰倫多年來始終維持運動習慣，籃球、高爾夫與網球訓練畫面屢被粉絲捕捉，這次受邀參與澳網表演賽，也被外界視為「興趣累積後的自然延伸」，官方宣傳更以「全新身分、一球制勝的賽場」作為主軸，讓周杰倫的跨界登場不只停留在體育，更升級為國際娛樂與時尚話題。周杰倫本人也轉發澳網貼文幽默表示：「因為只有一分，也有可能我連球都碰不到就出局了！」更笑稱自己若能選擇一定會選發球：「至少可以碰到球。」他同時預告若最終成為贏家，將把119.5萬美金（約3525萬元新台幣）冠軍獎金全數捐出，再度引發粉絲好感與討論，儘管賽事屬表演性質，但天王的參與已成功替2026澳網暖身賽事帶來前所未有的跨界關注度。有趣的是，同樣是前NBA選手林書豪也在貼文底下笑著表示：「能贏我就能贏他們，你應該感謝我，訓練的對手都比真正比賽的對手更強！」活動名稱：澳洲網球公開賽特別表演賽「One Point Slam 一球制勝」演出時間：2026／1／14（三）台灣時間16：30演出場地：羅德拉沃球場 Rod Laver Arena◾️ 博斯網球台◾️ 博斯運動一台◾️◾️◾️ 國際訊號 1：官方主訊號，24 小時不斷電，包含表演賽、賽前暖身、精華回顧◾️ 國際訊號 2：多場次動態切換，即時捕捉關鍵畫面與場邊花絮