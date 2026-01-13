我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫自嘲可能上場一下就比賽就結束了，但其實他超熱愛網球，球技也不差。（圖／周杰倫IG@jaychou）

▲周杰倫（左）、昆凌（左）經常飛往世界各地看網球比賽。（圖／周杰倫IG@jaychou）

▲昆凌再度接下滴雞精代言，她也分享自己會用滴雞精料理來當家人補身體。（圖／品牌提供）

華語樂壇天王周杰倫（Jay）再度寫下新傳奇！昨（12）日他宣布，自己將參戰澳洲網球公開賽（澳網）最新舉辦的特別賽事「1分大滿貫（One Point Slam）」，挑戰拿冠軍，贏回100萬澳幣（約新台幣2110萬元）的獎金並捐出去。老婆昆凌勢必會成為他的專屬啦啦隊，近日代言滴雞精時，昆凌更甜蜜喊道：「我希望可以照顧好家人」，要當周杰倫的最強後盾。46歲的周杰倫近年熱衷運動，網球更是最愛的選項，這次周杰倫也受邀參加澳網今年才開辦的「1分大滿貫」比賽，將與10位業餘選手及22位職業選手一同角逐冠軍。這個跨界的頂級挑戰讓粉絲相當期待，不過周杰倫昨日發文時卻自嘲，「」。周杰倫要打澳網的消息曝光後，立刻掀起各界關注，昆凌也轉發澳網官方釋出的周杰倫宣傳照，直呼：「太期待了」，想必明天一定會帶著寶貝子女在場邊幫周杰倫加油打氣，成為最亮眼的「專屬啦啦隊」。而昆凌近日再度接下滴雞精代言人的工作，結婚10年、成為3寶媽的她坦言，自己不再只是外界印象中被守護的小公主，而是在家庭與工作之間，溫柔卻穩定地撐起一切的女性，「我希望可以照顧好家人，也同時保留屬於自己的光芒。」可見如今的她已經是周杰倫及3個孩子的最強後盾、事業與家庭兼顧的女強人。但這看似輕鬆自在的背後，其實是昆凌高度自律與節奏管理的成果，她直言：「日常累積能量真的很重要」，也因此，現在選擇生活用品與補養方式時，她更在意是否真正能融入日常，「農純鄉滴雞精從原料到製程都讓人安心，也願意讓家人一起喝。」品牌「把營養回歸簡單、讓身體慢慢被照顧」的理念，也與她現在的生活節奏十分契合。除了直接飲用，昆凌也分享其她滴雞精料理妙招，她說當家人食慾不佳、或想吃清淡一點時，只要加一包滴雞精在粥裡，就很有味道且營養，小朋友跟長輩接受度都很高。她也透露，家人其實都很喜歡喝滴雞精，最常喝的也是原味。