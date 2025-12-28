我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫（左）現身林書豪（右）引退儀式，兩人現場狂鬥嘴。（圖／記者黃建霖攝）

台裔球星林書豪曾在台灣掀起一股林來瘋（Linsanity）熱潮，在8月底宣布引退後，今（28）日於新北國王主場正式舉辦他的球衣引退儀式，多位明星與球迷到場朝聖，就連天王周杰倫都壓軸到場，還在現場跟林書豪鬥嘴，讓大家笑翻。而兩人的合照也掀起討論，只見周杰倫站在林書豪旁邊，竟直接出現最萌身高差，還有粉絲笑翻直呼「周董好可愛」。周杰倫在今日現身林書豪引退儀式，先是以影片亮相的他，直接虧好友不要再練唱自己的歌，接著壓軸現身後，更是在現場跟林書豪開啟相愛相殺的鬥嘴模式。不過兩人同框、林書豪搭著周杰倫肩膀的模樣卻意外引發熱議，只見身高173公分的周杰倫站在191公分的林書豪身旁，直接出現最萌身高差，變得超嬌小的周杰倫，讓粉絲都忍不住笑翻直呼「好可愛」。林書豪的引退儀式中，大螢幕驚喜播放眾星雲集的祝福影片，包括周杰倫、林俊傑、鄧紫棋，以及昔日NBA戰友「移動長城」姚明等人皆錄製影片致意。而周杰倫也不忘調侃好友，戴著墨鏡酷帥表示：「書豪，退休之路要開始了，千萬不要花時間在練我的歌曲，不要再唱我的歌了，拜託！」不過影片尾聲，竟還剪進林書豪在戶外忘情高唱《聽媽媽的話》的畫面，隨即被周董本人打斷吐槽：「誒！我不是說不要再唱了嗎？」逗得坐在場邊觀禮的林書豪大笑不已，現場觀眾也都忍不住笑翻。林書豪在今年8月31日透過社群媒體正式宣布退役，結束了長達15年的職業生涯。從NBA的尼克隊、火箭隊、湖人隊、黃蜂隊、籃網隊、老鷹隊、暴龍隊，到CBA以及最後落腳的台灣職籃PLG與TPBL，他的籃球故事激勵了無數亞裔球員，也是許多夢想成為籃球選手的新人們的偶像。