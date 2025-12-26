我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫（如圖）的畢卡索名畫收藏，不只有《聖誕老人》，還有《持劍的火槍手》。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）

亞洲流行天王周杰倫與愛妻昆凌結婚多年，感情依舊甜蜜。昨（25）日適逢聖誕節，周杰倫不忘在社群平台上曬出與昆凌的合照放閃，畫面中兩人站在聖誕樹前，很有氛圍感，但眼尖的粉絲發現，天王曬的不只是恩愛，還有背景那幅看似童趣、實則大有來頭的聖誕老人畫作，是出自藝術大師畢卡索（Pablo Picasso）之手的《聖誕老人》，過去拍賣成交價高達美金13萬7,500美元（約新台幣450萬元）。身為演藝圈著名的藝術收藏家，周杰倫連過聖誕節都充滿濃厚藝文氣息。他在貼文中寫下頗具詩意的中英文對照短句，「平安夜這天，畢卡索畫了聖誕老公公，五顏六色的花朵，讓祝福繽紛了整個世界。（On Christmas Eve, Picasso painted Santa Claus, and flowers in every color made blessings bloom across the world，）」照片中，周杰倫與昆凌依偎在畫作旁，藉由大師筆下的繽紛色彩，向粉絲傳遞聖誕祝福，旁邊溫馨可愛的聖誕老人畫作，是出自大師畢卡索之手。事實上，周杰倫的畢卡索名畫收藏，不只有《聖誕老人》，之前他也曾秀出和《持劍的火槍手》合照。根據資料顯示，《聖誕老人》是畢卡索1959年12月24日平安夜當天所創作的作品，對於聖誕節來說極具應景意義。畢卡索是使用彩色蠟筆在紙上繪製而成，尺寸約為49.5x34公分。畫作左上方有畢卡索的親筆簽名及標註日期，還特別題獻給了「Gilberte et Serge」。在拍賣會上層以13萬7,500美元（約新台幣450萬元） 的價格成交。其實周杰倫對藝術的狂熱，早已不只停留在收藏，他的音樂創作也可看到。最著名的例子莫過於歌曲〈最偉大的作品〉，他將 MV 打造成一座流動的博物館，歌詞中大量致敬了藝術史上的巨擘，從馬格利特《人類之子》的青蘋果玄機、常玉筆下優雅的裸女與花卉，一路延伸至莫內的《日出・印象》、梵谷絢爛的《星夜》以及孟克震懾人心的《吶喊》，融合了藝術、文學與音樂，將靜態的畫作意象轉化為動態的視覺敘事，有流行天王獨到的美學高度。