由周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、
五月天阿信一起合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日上線，今（7）日觀看人數已破1千萬，阿信還原邀請周杰倫寫歌的經過，第一次時周杰倫說：「哎唷不錯喔！」過了1個月沒交，阿信再度邀約，周董再次回：「不錯喔，可以來準備一下，不然你先寫詞？」於是，阿信交稿後，周杰倫以3天的超高速完成譜曲，就有這首歌問世。
周董秀招牌詞：哎唷不錯喔！要阿信先寫詞
阿信表示，周杰倫知道他寫詞會晚交，所以特別請他先寫，「沒想到這次我有交稿，他也以3天閃電般的速度寫曲，完成了這首歌。」吳建豪表示，他從這首歌裡看見成長的軌跡，包容人生的一切，往最好的方向走。
言承旭表示，回憶起以前演流星花園的日子，他自認以前真的不好相處，「我現在感覺到大家都成長了，也都很能包容，這首歌讓我還能在一起的朋友，真的很動人。」
周渝民是搞笑組 負責活絡氣氛
阿信表示，他覺得周渝民是一個很沈默的人，但這次的合作他發現，原來周渝民是一個好笑的人。周渝民表示，他以前本來就是氣氛組的人，「我會在氣氛不好的時候，出來搞笑，因為搞笑不花錢。」
值得一提的是，〈
恆星不忘Forever Forever〉MV裡有許多彩蛋，包括當年瘋狂追劇的《 流星花園》，將偶像照片藏在鉛筆盒裡的少女情懷，耳機裡聽的是五月天的第一張創作專輯，組團的人變多， 帶動樂壇追夢熱潮，穿著周杰倫的《范特西》裡經典的紅色帽T和朋 友大唱〈雙截棍〉，都在MV裡呈現。
言承旭、吳建豪、周渝民、
五月天阿信之後會合體在上海舉辦《F★FOREVER 恆星之城巡回演唱會》演唱會，預計於12月19日起在上海梅賽德斯-奔馳文化中心連唱4天。門票於12月10日下午3點在紛玩島APP、大麥APP、貓眼APP開賣。
F★FOREVER 恆星之城巡回演唱會-上海站演唱會資訊
日期： 2025/12/19 - 2025/12/22（共4場）
地點： 中國上海，梅賽德斯奔馳文化中心
售票：紛玩島APP、大麥APP、貓眼APP
值得一提的是，〈
言承旭、吳建豪、周渝民、
