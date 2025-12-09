「華語流行樂之王」周杰倫（周董）近日和五月天阿信、F3言承旭、吳建豪、周渝民推出新單曲〈恆星不忘 Forever Forever〉，MV才上架3天，已經突破1700萬觀看次數，留言也有近萬則，其中有人發問，為什麼周杰倫在MV中都一直在走路，對此，周杰倫本人妙回：「就是繼續走。」
自己和別人MV中都在走路 周杰倫：就是繼續走
周杰倫在MV〈恆星不忘 Forever Forever〉中，不像阿信、吳建豪、周渝民都是站定點對嘴，反而大多為邊走路邊唱，熟悉周杰倫的粉絲也知道，天王在自己過去所有的MV中，也幾乎都少不了走路的鏡頭。
有不少網友發現這點，虧周杰倫「從自己的MV，一路走到相信音樂MV」、「就算其他四位站著唱，杰倫也要走著唱」、「我也有發現，他一直走路走不停」、「還有很多世界還沒走完」，有人則猜測：「杰倫自從婚後拍的MV都不能像以前每一首都有搭配一個女主的風格，就只好都自己來走路了！」
更有鐵粉集結周杰倫出道以來的MV片段，將偶像走路的畫面剪成一支影片，周杰倫本人今（9）日特別「翻牌」該支影片，隔空回應：「沒錯，就是繼續走。」
資料來源：周杰倫IG、〈恆星不忘 Forever Forever〉MV
