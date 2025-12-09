「華語流行樂之王」周杰倫（周董）近日和五月天阿信、F3言承旭、吳建豪、周渝民推出新單曲〈恆星不忘 Forever Forever〉，MV才上架3天，已經突破1700萬觀看次數，留言也有近萬則，其中有人發問，為什麼周杰倫在MV中都一直在走路，對此，周杰倫本人妙回：「就是繼續走。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
自己和別人MV中都在走路　周杰倫：就是繼續走

周杰倫在MV〈恆星不忘 Forever Forever〉中，不像阿信、吳建豪、周渝民都是站定點對嘴，反而大多為邊走路邊唱，熟悉周杰倫的粉絲也知道，天王在自己過去所有的MV中，也幾乎都少不了走路的鏡頭。

有不少網友發現這點，虧周杰倫「從自己的MV，一路走到相信音樂MV」、「就算其他四位站著唱，杰倫也要走著唱」、「我也有發現，他一直走路走不停」、「還有很多世界還沒走完」，有人則猜測：「杰倫自從婚後拍的MV都不能像以前每一首都有搭配一個女主的風格，就只好都自己來走路了！」

更有鐵粉集結周杰倫出道以來的MV片段，將偶像走路的畫面剪成一支影片，周杰倫本人今（9）日特別「翻牌」該支影片，隔空回應：「沒錯，就是繼續走。」

▲周杰倫在〈恆星不忘 Forever Forever〉MV中有許多走路的畫面。（圖／翻攝自相信音樂YouTube）
▲周杰倫在〈恆星不忘 Forever Forever〉MV中有許多走路的畫面。（圖／翻攝自相信音樂YouTube）
▲周杰倫在自己的MV中有許多走路的鏡頭。（圖／周杰倫IG）
▲周杰倫在自己的MV中有許多走路的鏡頭，本尊做出回應。（圖／周杰倫IG）
資料來源：周杰倫IG〈恆星不忘 Forever Forever〉MV

📌看更多周杰倫相關新聞

周杰倫沒發現？許光漢這配件疑致敬〈三年二班〉　粉絲：滿滿細節

周杰倫中年發福？一張「浩克巨臂」照讓你我汗顏

公然調情！昆凌「呼周董一巴掌」　他嬌嗔：老婆壞壞

相關新聞

F4踢掉朱孝天加入阿信、周杰倫！全新單曲〈恆星不忘〉上線引暴動

周杰倫夫妻帶兒子坐纜車！一家三口全被拍　昆凌美到粉絲不敢合照

周杰倫突爆粗口！新專輯卡關疑心態崩了：完美主義會把人逼瘋

史上最狂廣告！蔡依林、周杰倫神仙打架　郭富城站C位旁邊還有F4