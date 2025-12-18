美國流行樂天后泰勒絲推出紀錄片影集《The End of an Era》，透露她在巡演期間發了約1.97億美元（約台幣62億元）獎金給所有工作人員，藝人給旗下員工的福利也因此掀起討論，韓國演藝圈也輸人不輸陣，天王GD直接送員工黃金；華語天王周杰倫設立的經紀公司「杰威爾音樂」旗下員工福利超好，不只是尾牙、三節獎金，傳他每年都會自費招待員工出國玩，且地點任選，甚至還有豐厚的年終獎金，這也使公司成立18年來離職率超低。
周杰倫公司福利超好！每年0元海外旅行地點自挑
根據《壹蘋新聞網》報導，杰威爾公司福利除了常見的三節獎金、年終獎金、尾牙，另外還有生日禮金，不僅如此，每年都有海外員工旅行，地點由員工自己選，機票、吃、住都是周杰倫負責，且「老闆周杰倫本人不參加只付錢！」交由員工自己去玩，去年他就砸了超過百萬讓員工奧地利、捷克十日遊。
不僅如此，公司加班時，周杰倫會親自煮宵夜給員工，周媽媽也會常常帶員工吃高級日本料理，或是送下午茶給大家吃，還會不定期發紅包，將兒子的員工視如己出。除了以上這些，公司裡也有無限零食，免費健檢福利等，更傳出年終普發三個月，不過此部分並未獲得證實。根據了解，數字是依照考績決定，每個人都不同，只有老闆跟員工知道而已，據悉這樣優渥的福利讓員工們都捨不得離職，公司人員流動率相當低。
不只周杰倫寵員工！GD送金條給員工
流行天后泰勒絲在《The End of an Era》世界巡演期間，累計發放給舞者、樂手、司機及全體幕後工作人員的獎金高達約1.97億美元（約新台幣62億元）。她依照巡演不同階段發放紅利，還親自手寫感謝卡，逐一交到對方手中，誠意十足。
不只是周杰倫、泰勒絲超寵員工，韓國流行天王GD也時常送禮給巡演工作人員，今年7月，他就曾送給巡演舞者每人一條Jacob & Co.小雛菊造型項鍊，單條價值165萬韓元（約新台幣3萬5000元），不僅如此，他們巡演間還有不成文福利，只要有人巡演期間成為情侶，就會收到「GD的祝賀金條」，因此日前有員工曬出自己收到的999.9純金、3.75克的金條大禮，頒獎現場也曝光，只見GD一臉「你們膽子也太大了吧」的表情，一邊嫌棄一邊把金條遞出去，現場瞬間炸鍋，所有人拍手叫好，這對情侶事後也在IG發文，公開感謝GD的祝福。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《壹蘋新聞網》報導，杰威爾公司福利除了常見的三節獎金、年終獎金、尾牙，另外還有生日禮金，不僅如此，每年都有海外員工旅行，地點由員工自己選，機票、吃、住都是周杰倫負責，且「老闆周杰倫本人不參加只付錢！」交由員工自己去玩，去年他就砸了超過百萬讓員工奧地利、捷克十日遊。
不僅如此，公司加班時，周杰倫會親自煮宵夜給員工，周媽媽也會常常帶員工吃高級日本料理，或是送下午茶給大家吃，還會不定期發紅包，將兒子的員工視如己出。除了以上這些，公司裡也有無限零食，免費健檢福利等，更傳出年終普發三個月，不過此部分並未獲得證實。根據了解，數字是依照考績決定，每個人都不同，只有老闆跟員工知道而已，據悉這樣優渥的福利讓員工們都捨不得離職，公司人員流動率相當低。
流行天后泰勒絲在《The End of an Era》世界巡演期間，累計發放給舞者、樂手、司機及全體幕後工作人員的獎金高達約1.97億美元（約新台幣62億元）。她依照巡演不同階段發放紅利，還親自手寫感謝卡，逐一交到對方手中，誠意十足。
不只是周杰倫、泰勒絲超寵員工，韓國流行天王GD也時常送禮給巡演工作人員，今年7月，他就曾送給巡演舞者每人一條Jacob & Co.小雛菊造型項鍊，單條價值165萬韓元（約新台幣3萬5000元），不僅如此，他們巡演間還有不成文福利，只要有人巡演期間成為情侶，就會收到「GD的祝賀金條」，因此日前有員工曬出自己收到的999.9純金、3.75克的金條大禮，頒獎現場也曝光，只見GD一臉「你們膽子也太大了吧」的表情，一邊嫌棄一邊把金條遞出去，現場瞬間炸鍋，所有人拍手叫好，這對情侶事後也在IG發文，公開感謝GD的祝福。