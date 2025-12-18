我是廣告 請繼續往下閱讀

▲IU巡演工作人員曬出搭商務艙、環球影城快速通關的照片。（圖／翻攝naver）

IU不輸泰勒絲 送黃金、讓100名員工搭商務艙

GD、泰勒絲都把巡演團隊當家人 發獎金、送黃金跟項鍊

天王天后寵員工近來引發關注，從泰勒絲豪發團隊總計新台幣62億元獎金，到韓流天王G-DRAGON（GD）在世界巡演慶功宴送出純金金條慰勞員工，其實IU早就以行動名列「最寵員工老闆」，不只讓上百名巡演工作人員全數升等商務艙返韓，中秋節期間也對《21世紀大君夫人》劇組送上大禮，50萬禮券、1錢黃金通通都有，獲封「神仙老闆」讓其他員工超羨慕。IU的巡演團隊伴舞曾在IG限動分享「被寵到不行」的真實經歷，曬出搭乘商務艙的照片，直呼：「IU姐姐真的太棒了！」多虧IU才能舒服的回韓國。據韓媒報導，參與IU世界巡演的工作人員約有100人，全員商務艙待遇，一次燒掉驚人金額讓粉絲忍不住狂讚「IU真的太豪氣」。不只飛行規格封頂，有工作人員透露，IU在巡迴期間得知大家要趁休息日去環球影城，她直接送上不需要排隊的快速通關券，相關照片中可見「UNIVERSAL EXPRESS」字樣，該名工作人員感性表示：「天氣這麼熱，還會擔心我們會不會累的貼心照顧！」從交通到行程細節全都照顧到位，IU被粉絲封為「最佳老闆典範」。IU的世界巡迴演唱會日前才告一段落，隨即投入與邊佑錫合作的新劇《21世紀大君夫人》拍攝，即使行程滿檔，也不忘照顧劇組夥伴。今年中秋節，有該劇工作人員在社群分享，IU特地準備中秋大禮送給全劇組，每人不只拿到價值50萬韓元（約新台幣1.1萬元）的禮券，還收到刻有「21世紀大君夫人」劇名的1錢黃金，消息曝光後立刻在韓網掀起熱烈討論。其實近年來，頂級歌手寵團隊的例子一個比一個誇張！GD今年完成睽違8年的世界巡迴演唱會《Übermensch》，在慶功宴上直接送出999.9純金、3.75克的金條給巡演期間誕生的「職場情侶」掀起討論。他今年7月還，單條價值165萬韓元（約新台幣3萬5000元），超過10條直接人手一條，發禮物發到現場狂尖叫泰勒絲更是把「團隊共享成果」做到極致，她在《The End of an Era》巡演期間，累計發放給舞者、樂手、司機及所有工作人員的獎金高達約1.97億美元（約新台幣62億元），不只依照巡演階段分紅，還親自為每一位成員手寫感謝卡、親手交到對方手中。公開畫面中，她坦言這是自己做過最困難的一次巡演，感謝大家長時間離家、顛倒作息的付出，不少工作人員當場紅了眼眶。