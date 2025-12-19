我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2013年休賽季，田中透過入札制度挑戰大聯盟，最終以7年1億5500萬美元合約加盟洋基。(圖／取自田中將大IG）

12年前的因緣，可能再次重演。透過入札制度挑戰大聯盟的西武獅王牌投手今井達也，其未來動向持續升溫。多家美國媒體於12月18日指出，今井的競逐戰極可能演變成紐約洋基與芝加哥小熊之間的一對一對決，兩隊當地的媒體也隨之全面升溫，掀起新一波「日本王牌爭奪戰」。之所以引發如此高度關注，關鍵在於兩支老牌勁旅12年前曾為田中將大正面交鋒。2013年休賽季，田中透過入札制度挑戰大聯盟，最終以7年1億5500萬美元合約加盟洋基，而小熊據傳也曾開出6年1億2000萬美元的條件，卻在最後關頭敗下陣來。如今，歷史似乎正準備重寫。美媒《Bleacher Nation》直言：「若洋基與小熊再度為一名被入札的日本王牌展開正面衝突，這將會是一件再有趣不過的事情。」洋基當地媒體《Empire Sports Media》更形容這場競逐不只是比財力，「這是一場象徵性戰爭。」報導指出，面對近年來道奇在太平洋地區大量吸納日本戰力，總管凱許曼（Brian Cashman）是否還能證明自己在國際市場仍能捕獲「白鯨（究極大物）」，今井達也正是關鍵目標。該媒體進一步煽動氣氛表示：「要從資金雄厚的小熊手中搶人，需要鋼鐵般的決心。但若洋基真心想挑戰道奇帝國，那麼與一名公開表示『想打敗道奇』的投手簽約，就是唯一合理的選擇。支票本已經打開，目標也已鎖定，現在就看能否在小熊拍板前完成交易。」另一家洋基媒體《Yanks Go Yard》則從實務面分析，若成功簽下今井，將可讓球隊在年輕投手的使用上更具彈性，並在漫長球季中提升先發輪值的穩定度。反觀小熊陣營，同樣不遑多讓。小熊媒體《Cubbies Crib》指出：「如果小熊今冬至今動作不大，是因為全力押寶今井達也，那麼一切都說得通。」該文也警告，若最終未能如願簽下今井，小熊恐怕會在休賽季結束時，仍未解決最迫切的『王牌級投手』需求。《Roundtable Sports》則從另一個角度分析，小熊近年與日本球員淵源深厚，先後簽下鈴木誠也與今永昇太，對日本市場的經營早已成形。「小熊確實渴望一名真正的王牌投手，而今井達也的潛力足以在大聯盟首年就帶來巨大衝擊。」