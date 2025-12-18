我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇在剛結束的2025年賽季順利完成世界大賽二連霸。然而，隨著休賽季補強作業啟動，表現稱職的韓籍內野手金慧成卻捲入了交易傳聞。對此，道奇媒體《Dodgers Way》撰寫專文力挺，直言金慧成是球隊中「被嚴重低估」的資產，並呼籲球團應保留這位能為大谷翔平創造打點機會的最佳綠葉，而非急著尋求交易。現年26歲的金慧成在2025年展開旅美生涯。雖然開季從3A出發，但他於5月升上大聯盟後，在競爭激烈的道奇陣容中站穩一席之地。整季他在71場出賽中，繳出打擊率0.280、3支全壘打、17分打點以及13次盜壘成功的成績單。更重要的是他在防守端展現的「工具人」價值，能勝任二壘、游擊甚至中外野的守備工作。在季後賽期間，金慧成全勤入選球隊名單，並在世界大賽第7戰的延長賽第11局替補上場鎮守二壘，親身在場上迎接球隊完成二連霸的榮耀時刻，也是該季唯一在世界大賽登場的韓籍球員。儘管金慧成表現稱職，但道奇球團為了挑戰三連霸，季後補強動作頻頻。傳聞指出，道奇對聖路易紅雀的多諾萬（Brendan Donovan）以及克里夫蘭守護者的史蒂文·關（Steven Kwan）展現高度興趣，這也讓金慧成的地位岌岌可危，甚至可能成為交易籌碼。對此，《Dodgers Way》以「道奇不應急於尋找內野手，應給予被低估球員機會」為題，對球團的操盤提出質疑。文中指出：「道奇似乎陷入了過度補強的迷思。球隊明明比較需要外野砲火，卻一直盯著內野補強。既然陣中已經有了金慧成，為何還需要透過交易去換來功能相似的多諾萬？」該專欄進一步分析金慧成的戰術價值，特別是他與大谷翔平之間的連動效應，「道奇當初簽下他時，就知道他不是重砲手。但事實證明，將金慧成安排在後段棒次是正確的決定，這讓輪回到第一棒大谷翔平時，壘上往往已經有跑者，直接增加了大谷的打點機會。」文章最後強調，若道奇真的交易來多諾萬或關，金慧成確實可能被迫走人，但這將是一個錯誤的決定。「為什麼要輕視他的價值？這可是一個在71場比賽就能繳出2成8打擊率、13次盜壘的球員，誰能說他不是即戰力？」