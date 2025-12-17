我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒大聯盟韓籍內野手金河成，昨日宣布與亞特蘭大勇士以1年2000萬美元（約合新台幣6.2億）合約達成協議，「The Athletic」資深記者羅森塔爾（Ken Rosenthal）透露，金河成曾拒絕運動家開出4年4800萬美元（約合新台幣15億）長約，等同於一個決定，讓他少賺近9億。外媒分析，這是金河成經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）慣用伎倆。羅森塔爾透露，運動家原本把金河成作為補強重點之一，為其提供一份四年4800萬美元合約，並留有球員選擇權，但金河成和他的經紀人波拉斯最終選擇1年短約續留勇士，期望在明年休賽季再次進入自由球員市場。金河成於2021年加盟聖地牙哥教士，並在2023年迎來爆發，單季轟出17支全壘打、38次盜壘，同年榮獲工具人金手套獎，儘管他在2024年因右肩傷勢表現下滑，但他拒絕執行合約選項，後被交易至光芒，因傷勢狀況再度進入讓渡名單，才來到勇士。原本金河成擁有2026年1600萬美元的球員選項，但他並未執行，最終投身自由市場試水溫，過程中拒絕運動家開出的4年長約，最終以1年2000萬美元回歸勇士。羅森塔爾指出，運動家考慮讓金河成擔任主戰二壘手，但金河成本人希望能以游擊出賽，對未來獲得更大合約有所幫助，成為拒絕運動家關鍵原因，此外就是著眼於明年自由市場會更加熱絡，因而選擇且戰且走的短約模式，這也是波拉斯過去經常使用的伎倆。