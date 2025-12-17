我是廣告 請繼續往下閱讀

現年25歲的村上宗隆打著日本歷代最強重砲手名號，透過入札制度挑戰MLB大聯盟，但至今尚未確定新東家，如今交涉期限剩下5天，他需要在美國時間22日前簽約，才能迎來大聯盟首秀，隨著紐約大都會簽下波朗柯（Jorge Polanco），象徵退出競逐行列，日媒BBC似乎也慌了，轉自「The Athletic」報導，認為村上宗隆三振率偏高不是問題，「大谷翔平當年挑戰大聯盟，三振率也很高！」距離入札制度交涉期限迫近，若村上宗隆在最後時刻才完成簽約，合約金額可能會受到影響，甚至有可能重返日職，但「The Athletic」資深記者羅森塔爾（Ken Rosenthal）仍看好村上宗隆，認為他下季在MLB亮相，幾乎已成定局。「村上宗隆高三振率引起關注，也被認為是部分球隊不願與他簽訂高薪長期合約的主要原因，但這個問題被誇大了。」羅森塔爾表示，「大谷翔平在2018年從日本轉戰MLB之前，三振率也更高。」村上宗隆聆聽球隊報價至今尚未簽約，外媒認為，這對於那些看好他潛力的球隊來說，這可能是一個千載難逢的機會，可以以低價簽下他。ESPN則表示，「儘管外界對他的守備能力、三振仍存有疑問，但實際上，他就是日本棒球史上最優秀的重砲手之一，而且他還沒有達到巔峰。」「雖然看似只剩下少數球隊對他有興趣，但他們或許能夠以遠低於一個月前的預期價格，甚至更短的合約，簽下這位潛力無限的年輕球員。 」村上宗隆此前預計有望簽下一份價值超過1億美元、年限4至5年的合約，但隨著交涉期限即將到來，他有可能被迫接受MLB球團提供的相較低薪報價。