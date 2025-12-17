紐約洋基的補強藍圖，正逐漸浮現日本球迷熟悉的名字。美國《FOX Sports》近日撰文點名，村上宗隆是洋基在自由市場與國際戰線上「極具吸引力的理想補強人選」，而大聯盟官網洋基隨隊記者Bryan Hoch也同步指出，洋基對於西武獅投手今井達也的關注「絕非空穴來風」。洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）近期也坦言自己已知名經紀人（Scott Boras）波拉斯進行接觸。
凱許曼坦言已與波拉斯接觸 洋基不缺日本連結
洋基總管凱許曼也曾在11月公開表示，已與今井的經紀人、名經紀人「吸血鬼」波拉斯進行接觸，並坦言：「我們確實和波拉斯談過今井，過去我們一直都很積極追逐日本球員。」
凱許曼同時強調，球隊在非金錢層面的條件同樣具備吸引力，包括洋基OB、現仍定居紐約的松井秀喜，都讓日本球員在紐約能獲得良好支援。Hoch最後總結：「洋基幾乎沒有理由不加入今井達也的競爭，這是一筆對球隊而言非常合理的投資。」
FOX Sports力挺村上宗隆加入洋基
《FOX Sports》電子版於16日（美國時間）分析洋基休賽季補強方向，列出三位值得積極爭取的自由球員與國際戰力，分別是科佩奇（Michael Kopech）、貝林傑（Cody Bellinger）以及來自日本的強打者村上宗隆。
報導直言，洋基目前的野手陣容，最欠缺的是能夠帶來巨大上限與爆發力的「進步因子」。儘管村上在2025年受到傷勢影響、出賽場次有限，但他的打擊實力毫無疑問仍屬頂級水準。作為左打者，村上具備聯盟罕見的長打火力，生涯平均單季全壘打數達到33.1支。
村上以三壘為主 作為一壘備案
報導指出，村上的主戰位置為三壘，但他在一壘也累積266場出賽經驗，能為洋基提供高度的守備彈性。若三壘防守出現疑慮，球隊仍可視情況將其調整至一壘，降低風險。
目前洋基三壘手麥克曼恩（Ryan McMahon）仍握有未來兩年、總值3,200萬美元的合約，防守評價一流，但上季打擊率僅.214，進攻端存在明顯隱憂。由於麥克曼恩亦能兼守一壘與二壘，未來轉為工具人角色也並非不可能。
此外，史坦頓（Giancarlo Stanton）的合約中包含2028年價值1,500萬美元的球團選項，意味著他在2027年後離開洋基的可能性並不低，指定打擊（DH）位置在中期內出現空缺的機率相當高。在這樣的時間軸下，洋基的守位問題可能會自然獲得解決。
《FOX Sports》強調，規格外的長打火力、守備位置彈性，以及仍未進入生涯巔峰期的年齡條件，讓村上宗隆成為極具吸引力的補強對象。尤其在沃爾皮（Anthony Volpe）等前頂級新秀成長未如預期的情況下，洋基更需要一位能立即改變打線結構的強打者。
大聯盟官網：洋基對今井達也的興趣是「認真的」
另一方面，大聯盟官網洋基隨隊記者Bryan Hoch也於16日撰文分析洋基的投手補強方向，並直指西武獅王牌投手今井達也是值得關注的名字。Hoch表示：「洋基對今井的興趣可以說是非常認真的。」他也指出，自從田中將大離隊後，洋基並非對日本球員失去興趣，而是一直在等待合適的時機與人選。
事實上，洋基曾在2023年休賽季積極參與山本由伸的爭奪戰，最終才敗給洛杉磯道奇。
消息來源：FOX Sports
