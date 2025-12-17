我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB超級豪門洛杉磯道奇前日才宣布簽下大聯盟救援王迪亞茲（Edwin Diaz），補上陣容中最大缺陷牛棚端，預計後續還會適度強化打擊陣容。根據美國媒體《TWSN》報導，道奇如今對日本強打岡本和真也產生興趣，隊內討論爭取他加盟可能性，若能順利成真，對於坐擁日本三大球星大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希的道奇而言，無疑仍是一大強化。岡本和真在日本職棒度過11個球季，自19歲登上一軍以來，岡本和真成為讀賣巨人不動四棒、也是最具代表性打者，日職生涯累積248轟、717分打點成績。《TWSN》於報導中指出，儘管道奇現在仍有蒙西（Max Muncy）鎮守三壘、前年度MVP得主弗里曼（Freddie Freeman）穩穩卡住一壘位置，但岡本和真仍有角落外野出賽機會，這正好是道奇火力最缺乏的位置。此外，蒙西高齡35歲、弗里曼甚至已達36歲，不僅隨時面臨火力衰退可能，更有可能就此離開道奇，岡本和真隨加入時間逐漸融入內野，成為球隊未來的另一資產。道奇如今已經有大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希3位日本一線強投，報導中表示，道奇制服組對日本友善的環境，也是爭取日本球員的一大優勢，且球隊陣容老化問題，也要提前部屬。「他們也會著眼於現在和未來的投資，對大谷翔平和投手山本由伸的投資，已經獲得十足回報，他們很清楚日本球員的能耐，這也是他們很可能也尋求簽下岡本和真的原因。」