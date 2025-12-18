我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）費城費城人持續補強牛棚戰力，在球隊棒球營運總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）才剛表示將在春訓前尋求後援投手時，今（18）日就迅速做出動作，以2年2200萬美元（約為7億台幣）簽下芝加哥小熊的30歲右投凱勒（Brad Keller），渴望加深費城人牛棚深度。凱勒上季效力小熊迎來生涯突破，出賽68場（1場先發），投69.2局，繳出4勝2敗、防禦率2.07、WHIP 0.96的亮眼成績，對手打擊率僅0.182，在符合資格的後援投手中，防禦率排名聯盟第14。凱勒另外也送出75次三振、僅22次保送，整體表現深受肯定。生涯前半段以先發投手為主的凱勒，2018至2023年間曾為皇家累積114場先發，但費城人已確定將他專職定位於後援。凱勒2023年接受胸廓出口症候群手術，2024年在白襪與紅襪表現起伏，不過2025年完全恢復健康後，球速與壓制力大幅提升，四縫線速球均速來到生涯新高的97.2英里，並搭配滑球、橫掃球、伸卡球與變速球，製造穩定揮空效果。進階數據凱勒同樣亮眼，他的揮空率與三振率皆高於聯盟平均，對手強勁擊球率更高居聯盟前1%，展現頂級後段局數壓制力。季後賽期間，他更曾接下關門重任，成為小熊關鍵時刻的重要戰力。隨著凱勒加入，費城人牛棚已有6名固定人選，包括終結者杜蘭（Jhoan Duran）、右投凱勒與柯克林（Orion Kerkering），以及3名左投史卓姆（Matt Strahm）、艾瓦拉多（José Alvarado）與班克斯（Tanner Banks），整體深度大幅提升。費城人也仍持續與捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）洽談續約，渴望在下賽季持續衝擊冠軍。