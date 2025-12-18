天后泰勒絲日前透過Disney+公開《The End of an Era》巡演幕後，發放約1.97億美元（約新台幣62億元）的獎金慰勞舞者、樂手、司機；韓流天王G-DRAGON（GD）近期也結束《Übermensch》世界巡迴演唱會，在慶功宴上大方送出黃金給情侶檔員工，團隊中一項規定也曝光：只要在巡演期間成為情侶，就會收到金條，看得粉絲羨慕又好笑。
GD寵員工 不只送項鍊還發黃金！
GD睽違8年復出的世界巡迴演唱會《Übermensch》在本月14日畫下完美句點，沒想到巡演期間還意外促成一段「職場戀情」。據悉團隊內有一項不成文的規定，只要在巡演期間成為情侶，就會收到「GD的祝賀金條」。因此在慶功宴上，GD直接送出一條999.9純金、3.75克的黃金大禮，現場瞬間炸鍋，所有人拍手叫好。
流出的影片中，女工作人員因為在工作期間談戀愛顯得相當不好意思，不太敢看GD，GD則一臉「你們膽子也太大了吧」的表情，一邊嫌棄一邊把金條遞出去，雖然吐槽行動卻超誠實，最後還親自拍手恭喜，成功撮合一對佳偶。這對情侶事後也在IG發文，公開感謝GD的祝福。
其實這也不是GD第一次對工作人員出手這麼大方，今年7月，他就曾送給巡演舞者每人一條Jacob & Co.小雛菊造型項鍊，單條價值165萬韓元（約新台幣3萬5000元），超過10條直接人手一條，發禮物發到現場尖叫聲不斷，舞者們齊聲高喊「權志龍！權志龍！」氣氛嗨到最高點，證明GD寵人是真的不手軟。
泰勒絲發放總計62億台幣給員工 還親寫卡片致謝
除了GD寵員工，流行天后泰勒絲也在《The End of an Era》巡演期間，累計發放給舞者、樂手、司機及所有工作人員的總獎金高達約1.97億美元（約新台幣62億元），不只依照巡演階段發放紅利，還親自為每一位成員手寫感謝卡、一一交到對方手中。公開的影片中，她召集全體工作人員，真誠表示這次巡演是她做過「最困難的一次現場演出」，感謝大家帶著熱情與毅力完成任務，讓不少人當場紅了眼眶。
據了解，巡演卡車司機每人也拿到約10萬美元（約新台幣313萬元），舞者最高甚至可領到75萬美元（約新台幣2300萬元），連製作助理收到紅包都忍不住驚呼「我快昏倒了」。泰勒絲也坦言，分紅對她來說是一種標準，巡演賺得越多，所有一起努力的人就該分得更多，她從未忽略團隊長時間顛倒作息、遠離家人的付出，也笑說花好幾週寫感謝信雖然累，但想到大家終於能回家陪家人，「那種心情就像聖誕節早上，終於能好好說一句謝謝」。
