我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范牧群（圖右）與多名友人共同成立「蜜酪香股份有限公司」，當初將日本由布院必吃Milch半熟起司蛋糕引進台灣，然而因業績不如預期，已於2023年底歇業。（圖／Jason好好聊YT）

天王周杰倫（周董）的好友范牧群經營餐飲事業，打造「Mr.J義法廚房」、「麥吉machi machi」等人氣品牌，周董也常義氣相挺、站台。然而，先前卻遭前合夥人指控，范牧群擅自匯走公司資金156萬3522元，涉犯業務侵占罪，遭到北檢起訴。上個月台北地院一審判決結果出爐，認為證據未達有罪標準，最終裁定范牧群無罪。「Mr.J義法廚房」為周杰倫歌曲〈我不配〉MV取景地，讓餐廳知名度大增，帶來豐厚的商機，另外他還將拍攝《不能說的秘密》時所用到的電影道具，授權給范牧群使用。2018年由周董夫妻投資、范牧群操刀的手搖飲「麥吉machi machi」，開幕後同樣成功引發話題，並成為歌曲〈說好不哭〉MV取景地。據《CTWANT》報導，范牧群與多名友人共同成立「蜜酪香股份有限公司」，當初將日本由布院必吃Milch半熟起司蛋糕引進台灣，然而因業績不如預期，已於2023年底歇業，股東為了公司資金問題鬧翻，范牧群遭指控將公司款項分10筆匯入個人帳戶，總額達156萬多元。檢方偵查過程中范牧群否認犯行，表示大部分是自己「代墊」款項，再由公司匯款返還，屬於合理範圍。除此之外，范牧群實際代墊金額高達373萬8755元，明顯大於起訴書所載的侵占金額，最終法院認定證據未達有罪標準，裁定范牧群無罪。