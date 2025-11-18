我是廣告 請繼續往下閱讀

亞洲天王周杰倫昨（17）日在IG限時動態發文，突然爆粗口，感覺心情不太好。近期正在製作新專輯的他，也拍照分享錄音室滿地線材讓他相當煩躁，更透露專輯卡關原因，坦言「完美主義會把人逼瘋」，但他隨後又笑說自己不是愛完美，而是有點龜毛，現在想慢慢放下一些堅持，「不然光弄一首歌就夠了」。周杰倫結束嘉年華世界巡迴演唱會後，全心投入新專輯製作，原本預計暑假想推出專輯，但現在已經11月了，還是沒有新作品曝光，可見周杰倫專輯進度卡關。而他也因為還找不到合適的地點當錄音室，只能在家工作，心情似乎相當煩躁，昨日在IG連發數篇限時動態抱怨：「看到地上一堆線就煩，一首歌音軌幾10個誰聽得出來，為什麼要這麼認真，在我休息放假的時候」。而周杰倫在家錄音時，愛犬Mojito還在一旁搗亂，他也相當無奈，加上近期台北陰雨綿綿，心情不佳的周杰倫更忍不住爆粗口，「下雨又沒球打，讓我想起小時候從窗戶看別人在外面玩，我在練琴，林X師勒」。為了在今年底前完成專輯，慶祝自己出道25週年，周杰倫現在也決定放寬自己的製作標準，「」，周杰倫也笑問粉絲：「堅持一些小地方反正也沒有金氏紀錄，音樂好聽就好了，對吧？」周杰倫上一次推出正規專輯，已經是2022年的《最偉大的作品》，他自從2015年結婚生子後，專輯的製作時間就拉長了，相較以前1年至少1專輯的頻率來說，周杰倫近10年的作品產出率確實降低不少，但他中間還是會推出一些單曲來滿足粉絲，始終沒放棄創作，讓大家都很期待天王的作品問世。資料來源：周杰倫IG