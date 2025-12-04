今（4）日傍晚周杰倫現身代言的Dior台北101旗艦店節慶酒會，現場吸引超過500人聚集尖叫，狂喊：「網球王子」、「好帥」、「哎喲不錯喔」吸引關注。被問到年末最好的禮物？周杰倫寵溺歌迷承諾：「新專輯...新專輯我覺得要快，呃...我覺得新專輯明年一定要出來，明年大概三四月的時候好不好？希望啦希望。」單穿西裝外套的周董大露胸肌給足粉絲福利，笑說：「走秀的Model他是裡面沒有穿的，所以我也只好沒有穿」仔細看還發現周董自信秀出胸毛，完全不服輸。

Dior全球代言人周杰倫今現身台北101旗艦店節慶酒會，現場吸引超過500人等候，周董單穿西裝外套大露胸肌，性感尺度引起歌迷全部尖叫，被問到穿搭時表示：「我覺得這件外套蠻獨特的，是男裝挖深V，其實如果比較害羞的朋友啊，裡面可以加一個黑色的T-shirt。」

▲（圖／記者葉政勳攝）
▲周杰倫一出場便先跟歌迷朋友打招呼，才接受主持人採訪。（圖／記者葉政勳攝）
周杰倫還給足粉絲福利，特別移位到沒有麥克風架的位置，大方秀出曬成古銅色的肌膚說，「但是因為我看這個走秀的Model他是裡面沒有穿的，所以我也只好沒有穿這樣」，仔細看還發現周董自信秀出胸毛，完全不服輸。



受訪時被問到年末最好的禮物？周杰倫寵溺歌迷承諾：「新專輯...新專輯我覺得要快」，坦言因為記得講很久了，還記得自己那時候說是今年的暑假。直言：「那今年暑假後來又...對。那現在...現在演唱會終於告一段落了，就比較有時間配唱，所以，我覺得新專輯明年一定要出來，明年大概三四月的時候好不好？希望啦希望。」掀起期待已久的歌迷又一陣尖叫。

▲（圖／記者葉政勳攝）
▲大露胸肌的周杰倫，特別好好展現今日穿搭，給足粉絲福利（圖／記者葉政勳攝）
周杰倫分享，之前拍《周遊記》的時候有去Dior巴黎總店逛了一下，「我覺得那一次真的是蠻讓我覺蠻震撼的」，感受品牌創立、整個故事從女裝一直到現在，這經驗是我這幾年跟Dior合作以來印象最深刻。

▲（圖／記者葉政勳攝）
▲周杰倫結束採訪離去，仍掀起歌迷一陣尖叫（圖／記者葉政勳攝）
Dior於12月4日在台北101旗艦店舉辦節慶酒會，以詩意與奇想迎接2025歲末節慶，現場除了邀請Dior全球代言人周杰倫現身，還有台灣品牌大使陳庭妮、新生代女星林奕嵐、及國際小提琴家陳銳共襄盛舉。並同時推出全新節慶形象影片，展現品牌卓越工藝與贈禮藝術。

▲Dior台灣品牌大使陳庭妮透露，早就架好聖誕節期待聚餐後拆禮物的時間。（圖／記者葉政勳攝）
▲國際小提琴家陳銳穿上千鳥格外套，透露喜歡在傳統感中找到現代風格。（圖／記者葉政勳攝）
Dior全新節慶裝置以奇幻花園為靈感，融合籐格紋、Dior Oblique緹花、法式印花與八芒星等經典符碼，呈現時裝、珠寶、腕錶與家飾作品，打造充滿魔法與祝福的Dior節慶世界。從櫥窗到店內，每一處都閃耀著節慶光芒，帶來跨越現實與夢境的佳節氛圍。

▲Dior全新節慶裝置以奇幻花園為靈感。（圖／Dior dior.com）
▲Dior以詩意與奇想迎接2025歲末節慶。（圖／Dior dior.com）
