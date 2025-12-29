亞洲天王周杰倫熱愛在社群上與粉絲互動，昨（28）日他現身球星林書豪的引退活動前，就先在IG發文，分享自己穿著牛仔褲坐在地上的帥照，引起粉絲討論。只見周杰倫身上這件牛仔褲款式特別，有精美刺繡，眼尖粉絲立刻就看出來這件褲子要價不菲，一查才發現，竟然是奢侈品牌 「Chrome Hearts 」的城市限定款牛仔褲，價格要新台幣600多萬元。

周杰倫穿牛仔褲坐地上　青春帥照曝光

周杰倫昨日在IG發文，貼出3張他穿著牛仔褲搭配黑色上衣及黑帽，愜意坐在地上的照片，並在貼文中寫道，「聖誕的顏色叫做快樂，期待2026的此刻」，可見周杰倫也相當期待跨年。

▲周杰倫穿牛仔褲坐地上！天王帥照曝光　粉絲看傻：這件要600多萬（圖／周杰倫IG@jaychou）
▲周杰倫身上這件牛仔褲刺繡精美，是奢侈品牌Chrome Hearts的限定款。（圖／周杰倫IG@jaychou）
周杰倫牛仔褲要600萬　超狂價格震驚粉絲

該組照片曝光後，也引發粉絲熱烈討論，大家紛紛留言稱讚，「哥笑起來也太迷人了」、「期待杰哥2026推出新作」、「鴨舌帽、牛仔褲，這也太青春帥氣了」。更有眼尖粉絲發現，周杰倫穿的牛仔褲是奢侈品牌 「Chrome Hearts 」的城市限定款，價格驚人，官網售價要20萬美金，約新台幣627萬元。

周杰倫穿600萬牛仔褲　現身林書豪引退活動

而周杰倫昨晚也穿著這身打扮，現身好友林書豪的「Linsanity Forever」球衣退休儀式，引發全場尖叫。音樂界與球界的2大天王合體，讓現場6800位球迷超級意外；據悉，兩人是在2016年拍攝周杰倫〈土耳其冰淇淋〉MV時相識的，後來逐漸成為摯友，還會在社群平台上互虧，跨界友誼相當難能可貴。

▲新北國新北國王今日為台裔球星林書豪舉辦盛大的球衣引退儀式，瘦子（E.SO）、吳建豪輪流登台，林書豪家人也全數到場，最終亞洲天王周杰倫也壓軸到場。（圖／記者林柏年攝）王今日為台裔球星林書豪舉辦盛大的球衣引退儀式，瘦子（E.SO）、吳建豪輪流登台，林書豪家人也全數到場，最終亞洲天王周杰倫也壓軸到場。（圖／記者林柏年攝）
▲▼周杰倫（左）昨晚驚喜現身球場，穿著600萬的牛仔褲替林書豪（右）站台。（圖／記者林柏年、吳忠育攝）
▲周杰倫（左）在今（28）日現身林書豪（右）引退儀式，不過兩人站一起竟有最萌身高差，讓粉絲忍不住笑翻直呼：「周董好可愛」。（圖／記者吳忠育攝）
 
資料來源：周杰倫IGThreads


