▲新北國王今日為台裔球星林書豪舉辦盛大的球衣引退儀式，亞洲天王周杰倫（左）壓軸到場。（圖／記者林柏年攝）

37歲籃球明星林書豪28日舉辦引退儀式，好友周杰倫到場支持，還在現場報料和林書豪私下垃圾話很多，有時候都會忘記這位好兄弟，其實是一位傳奇人物，出國旅遊時，周杰倫還得身兼當拍照小弟，幫球迷和林書豪拍照。兩人是在2016年拍攝周杰倫〈土耳其冰淇淋〉MV時相識，兩人逐漸成為好友，還會在社群平台上互虧，相當有趣。林書豪和周杰倫認識近10年，兩人是在拍攝周杰倫2016年發行的〈土耳其冰淇淋〉MV時認識，林書豪曾回憶這段經歷，表示當時見到周杰倫，只覺得要跟一個超級明星互動，不知道該怎麼辦，而周杰倫則非常照顧他，人也很隨和，後來兩人逐漸成為好友，也會在社群上互動。林書豪28日舉辦引退儀式，周杰倫也到場支持，不過他一開口就虧林書豪，「這種大日子不能講垃圾話對不對，不然其實我們平常垃圾話很多，你們想聽嗎！」全場尖叫聲不斷，周杰倫笑說，因為和林書豪已經太熟，慢慢地已經忘記，「我竟然認識一個傳奇人物欸，我們常常一起旅行，最近一次是去紐西蘭，我們去到一個籃球場，有很多外國小朋友跑過來，遇到我，問我那個是Jeremy嗎，通常應該要保護他，但我很驕傲，我說對！進去跟他拍照吧，那時候我才發現，原來你是『Jeremy』！」能有一位傳奇人物當朋友，周杰倫語氣滿是驕傲，他也給林書豪滿滿的祝福，「籃球這條路現在畢業了，不過在人生道路還很長，我們這些球迷一定會繼續支持你！」除了感人的致詞之外，周杰倫跟林書豪站在一起，也有最萌身高差，讓不少網友直呼，「周董變得好可愛。」意外成為亮點。