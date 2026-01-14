我是廣告 請繼續往下閱讀

但《Bleacher Report》記者安迪．貝利（Andy Bailey）預測，馬刺仍會在2月5日交易截止日前有所作為。

▲鵜鶘新星墨菲三世（Trey Murphy III）被普遍視為「高CP值」的補強人選。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

戰績持續走高的聖安東尼奧馬刺隊，正被外界點名可能在NBA美國職籃（National Basketball Association）季中啟動關鍵補強。「目前戰績27勝12敗的馬刺，被視為西區前段班之一。外界普遍認為，馬刺短期內不太可能加入揚尼斯．安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）或勞里．馬卡南（Lauri Markkanen）的搶人大戰，貝利分析，交易期限逼近，馬刺愈來愈不可能放手狄倫．哈波（Dylan Harper）、史蒂芬．卡索（Stephon Castle），甚至是德亞倫．福克斯（De’Aaron Fox）等年輕主力，因此轉而鎖定不需動搖核心、卻能立即提升戰力的球員，成為更現實的方向。在此背景下，紐奧良鵜鶘隊前鋒崔．墨菲三世（Trey Murphy III）被點名為潛在人選。儘管鵜鶘日前傳出已將墨菲等人撤出交易名單，但聯盟圈內認為，若馬刺提出具吸引力的報價，仍有機會動搖鵜鶘立場。，具備外線火力與無球進攻能力，正是能替溫班亞瑪拉開空間的理想鋒線搭檔。若馬刺成功換回墨菲，不僅能補齊鋒線火力，也能在不拆散年輕核心的前提下，為溫班亞瑪打造更成熟的爭冠陣容。問題只剩一個：馬刺是否願意在本季提前按下加速鍵，還是選擇再觀望一年，等待這批新星完全磨合後再全力出擊。交易截止日前的動向，勢必成為左右馬刺未來數季走向的關鍵指標。