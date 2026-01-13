我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）官方於今（12）日正式宣布，波士頓塞爾提克隊球星傑倫·布朗（Jaylen Brown）因公開批評裁判，被處以35000美元（約合新台幣110萬元）的罰款。這項懲處源於布朗在日前球隊以95：100不敵聖安東尼奧馬刺隊後，在媒體採訪及社群媒體上發表的激烈言論。在輸給馬刺隊的賽後，布朗的情緒極度憤怒，甚至直接點名當值裁判柯提斯·布萊爾（Curtis Blair）。布朗直言：「每次我們對陣強隊，判罰的不一致性都離譜到令人發指。柯提斯，這幫裁判今晚的表现爛透了。我根本不在乎，他們想罰多少就罰多少，但這也太荒唐了。」布朗隨後更在社群媒體上持續宣洩不滿，強調自己絕對願意為了揭露判罰真相而承擔這筆罰款。讓布朗怒不可遏的主因在於兩隊罰球次數的極大落差。全場比賽，塞爾提克僅獲得4次罰球機會，這是該隊本賽季最低紀錄，更是隊史第二低的數據；反觀馬刺隊則獲得了20次罰球。「我感覺馬刺今晚逃過了太多犯規，」布朗表示，「我衝擊籃框、對抗強硬、從不假摔，結果今晚罰球數卻是零。馬刺確實是支不錯的防守球隊，但也沒好到那種地步。我希望有人能把比賽片段調出來看看，裁判好像就是拒絕給塞爾提克有利的哨子，卻在對面吹一些體毛級犯規。」根據數據統計，布朗本賽季的場均突破次數高居全聯盟第3，僅次於阿夫迪亞（Deni Avdija）與亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），但他的場均罰球數僅排在聯盟第16位。塞爾提克整體的罰球率目前排名聯盟墊底，部分原因在於球隊場均籃下出手次數同樣位居末段，但布朗認為針對他個人的判罰尺度明顯缺乏一致性。在布朗遭到重罰後，他的言論是否會影響未來裁判對綠衫軍的吹判尺度仍待觀察。然而，塞爾提克即將在週一晚間對陣印第安納溜馬隊，布朗目前因下背部痙攣（Lower back spasms）被列入「出賽成疑（Doubtful）」名單，極有可能因傷缺席該場賽事。