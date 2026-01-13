我是廣告 請繼續往下閱讀

▲里奇·保羅在節目中表示，湖人目前的建隊核心應是唐西奇，而為了補強禁區支柱，小賈倫·傑克遜是理想對象。（圖／美聯社／達志影像）

▲分析指出，湖人對里夫斯的「非賣品」立場，可能限制了球隊在截止日前進行重大升級的空間。。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日將至，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）經紀人里奇·保羅（Rich Paul）日前在節目中語出驚人，針對洛杉磯湖人隊的建隊方向提出激進建議。他認為若由他掌權，將不惜送出深受球迷喜愛的「鄉村曼巴」奧斯汀·里夫斯（Austin Reaves），向曼菲斯灰熊隊交易全明星長人「JJJ」小賈倫·傑克遜（Jaren Jackson Jr.），以構建圍繞唐西奇（Luka Doncic）的奪冠體系。里奇·保羅在節目中表示，湖人目前的建隊核心應是唐西奇，而為了補強禁區支柱，小賈倫·傑克遜是理想對象。他分析道，雖然里夫斯在洛杉磯擁有極高的人氣，但這是一場雙贏的「情感割舍」：湖人能獲得頂級防守屏障，而里夫斯若加盟正值重建的灰熊，將能獲得期待已久的高薪與球隊核心地位。「奧斯汀理應獲得高薪，而灰熊絕對願意支付，他將在那裡成為場均得分王與控衛核心，」里奇·保羅如此說道。目前進入生涯第5年的里夫斯正打出現象級表現，場均繳出26.6分、6.3助攻與5.2籃板，是湖人陣中僅次於唐西奇的第二得分手。雖然里夫斯目前正因左小腿腓腸肌2級拉傷（Grade 2 left gastrocnemius strain）缺陣，但其高效率的進攻表現，被視為能換取如JJJ這類改變戰局（Game-changing）資產的最佳籌碼。儘管外界建議不斷，但根據資深記者Jake Fischer透露，湖人隊目前的態度相當明確。湖人不僅未參與先前崔楊（Trae Young）的交易談判，對於送走里夫斯也毫無興趣。分析指出，湖人對里夫斯的「非賣品」立場，可能限制了球隊在截止日前進行重大升級的空間。若無法透過里夫斯換回頂級側翼或長人，湖人恐怕難以在季後賽中抗衡如衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊等強權。隨著詹姆斯（LeBron James）步入第23個賽季，湖人奪冠窗口正逐漸縮小。里奇·保羅的建言無疑在湖人球迷間投下震撼彈：是該守住陪伴球隊成長的里夫斯，還是梭哈換回JJJ來輔佐唐西奇與詹姆斯？這場關於「情感」與「利潤」的博弈，將在2月5日揭曉答案。