印第安納溜馬隊今（13）日在主場迎戰波士頓塞爾提克隊，靠著球星西亞卡姆（Pascal Siakam）在比賽最後6.1秒投進關鍵的打板準絕殺，終場以98:96氣走綠衫軍。這場勝利不僅讓溜馬隊品嚐到本季首度3連勝的滋味，也讓球隊擺脫聯盟墊底的窘境。

西亞卡姆關鍵一擊　溜馬展現韌性脫離墊底

全場攻下21分、8籃板與6助攻的西亞卡姆，在比賽讀秒階段展現大將之風。當時兩隊戰成96:96平手，席亞康在罰球線附近利用投籃假動作騙過防守者後，切入投進一記高難度的7英尺打板投籃，幫助球隊取得決定性領先。

溜馬隊賽前戰績排名聯盟最後，但在這波3連勝後，戰績提升至9勝31敗，領先紐奧良鵜鶘隊半場勝差。除了席亞康外，溜馬替補中鋒哈夫（Jay Huff）表現搶眼，個人轟下20分並投進4記三分球。

布朗缺陣影響大　綠衫軍反撲功虧一簣

塞爾提克隊此役少了場均29.5分的頭號得分手傑倫·布朗（Jaylen Brown）。布朗因下背部痙攣缺席，且在同日早些時候才因批評裁判遭到聯盟重罰35000美元。少了布朗的火力，綠衫軍戰力明顯受損，雖然普里查德（Payton Pritchard）奮力砍下23分、8助攻，懷特（Derrick White）也貢獻18分，但仍難以挽回頹勢。

懷特在比賽最後28.6秒曾以切入上籃將比分扳平，但在西亞卡姆投進準絕殺後，懷特最後一擊的三分球嘗試未果，塞爾提克無緣完成逆轉。此外，明星後衛西蒙斯（Anfernee Simons）也有16分進帳。

東區版圖動盪　溜馬谷底反彈

這場比賽是塞爾提克客場4連戰的開端，落敗後戰績變為24勝15敗，依舊暫居東區第3。溜馬隊則在主力前鋒馬瑟倫（Bennedict Mathurin）因拇指傷勢缺席5場的情況下，成功整合出堅韌的團隊防守，並在此戰收到回報。

