可寧衛（8422）股價連2日漲停，股價從20幾元現在直逼50元，成為台股近日焦點。不過，可寧衛飆漲原因，除了營建業「土方之亂」帶來的去化需求外，可寧衛能展現如此強勁的漲勢，背後可能還有兩大原因。《NOWNEWS》一次整理可寧衛是做什麼的、股標飆漲可能原因，帶你一文了解。
可寧衛是做什麼的？
營建業的噩夢卻成為「可寧衛」的重大利多，而可寧衛是做什麼的呢？可寧衛是台灣最大民營廢棄物處理公司，主要業務包括有害事業廢棄物固化、開挖整治以及最終處置（掩埋），和一般垃圾處理不同，可寧衛擁有高技術門檻的現代化掩埋場，由於台灣地狹人稠，加上民眾對掩埋場的「鄰避效應（NIMBY）」，新執照取得難度極高，而可寧衛就具備掩埋場執照優勢。
可寧衛股價連2日漲停 眾人排隊搶買
可寧衛12日與昨（13）日連續跳空漲停，股價來到47.2元，再創分拆後新高。13日漲停市價排隊買單超過12萬張，顯示市場熱度驚人。可寧衛在去年股東會通過股票分割案，股票面額從10元變為新台幣1元，也就是1股拆成10股，降低了投資門檻，增加了流動性，有PTT網友指出，此舉帶動可寧衛股價成長。
另外，可寧衛近期被列入熱門ETF群益台灣精選高息（00919） 的成分股，消息一出，股價立刻從2字頭直奔5字頭，推升力道顯著增強，緊接著復華台灣科技優息（00929）也跟著買入可寧衛，後面還有其他ETF等著入手，因此可寧衛的漲勢，不完全僅靠環保政策紅利。對此，可寧衛表示，不便回應特定法規對市場供需變動的議題。
資料來源：可寧衛、PTT
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
營建業的噩夢卻成為「可寧衛」的重大利多，而可寧衛是做什麼的呢？可寧衛是台灣最大民營廢棄物處理公司，主要業務包括有害事業廢棄物固化、開挖整治以及最終處置（掩埋），和一般垃圾處理不同，可寧衛擁有高技術門檻的現代化掩埋場，由於台灣地狹人稠，加上民眾對掩埋場的「鄰避效應（NIMBY）」，新執照取得難度極高，而可寧衛就具備掩埋場執照優勢。
可寧衛12日與昨（13）日連續跳空漲停，股價來到47.2元，再創分拆後新高。13日漲停市價排隊買單超過12萬張，顯示市場熱度驚人。可寧衛在去年股東會通過股票分割案，股票面額從10元變為新台幣1元，也就是1股拆成10股，降低了投資門檻，增加了流動性，有PTT網友指出，此舉帶動可寧衛股價成長。
另外，可寧衛近期被列入熱門ETF群益台灣精選高息（00919） 的成分股，消息一出，股價立刻從2字頭直奔5字頭，推升力道顯著增強，緊接著復華台灣科技優息（00929）也跟著買入可寧衛，後面還有其他ETF等著入手，因此可寧衛的漲勢，不完全僅靠環保政策紅利。對此，可寧衛表示，不便回應特定法規對市場供需變動的議題。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。