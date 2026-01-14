本周咖啡優惠一次看！根據星巴克官網，今（14）日「星巴克買一送一」有星冰樂，再喝6天foodomo外送好友分享日；全台門市1月16日買一送一為學測考生加油；新品奶香烤舒芙蕾風味那堤、情人節甜蜜果凍鴨系列亮相，福吉茶那堤也回歸。85度C表示，今周三黑糖珍珠日「第二杯半價」，金馬迎春推出9款春節指定禮盒預購85折優惠。《NOWNEWS今日新聞》整理一月連鎖咖啡優惠與新品供消費者一次掌握。
星巴克買一送一學測考生加油！本周全台門市、外送都有咖啡優惠
咖啡控嗨了！星巴克表示，全台門市1月16日「買一送一」學測考生加油好友分享日；外送也有「星巴克買一送一」咖啡優惠再喝6天：
◾️全台星巴克買一送一！學測考生加油好友分享日，1月16日（五）11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；優惠不併用。
◾️外送買一送一有星冰樂再喝6天！1月14日至1月27日、每週三至五指定品項好友分享，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞 》記者為大家試算每一杯優惠價格：
特大杯特選美式咖啡 2杯優惠140元（原價280元）、平均70元。
特大杯那堤 2杯優惠價155元（原價310元）、平均77.5元。
特大杯焦糖可可碎片星冰樂 2杯優惠價195元（原價390元）、平均97.5元。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克烤舒芙蕾那堤、情人節果凍鴨新品！福吉茶那堤回歸
迎接農曆新年，星巴克1月14日全台門市推出「奶香烤舒芙蕾風味那堤」新品，主打綿密柔軟的舒芙蕾奶油融合香醇順口的那堤，入口即化還帶有奶香，像在喝甜點般療癒。超人氣「福吉茶那堤」熱賣回歸，香氣濃郁的日本焙茶搭配新鮮蒸煮牛奶與柔滑奶泡，官方推薦牛奶更換為燕麥奶，還能增添穀物香氣。
過年適逢西洋情人節，星巴克搶先公開「JELLY COLLECTOR DUCKIES甜蜜果凍鴨」主題商品，如果凍軟糖般的柔美粉紅與淡藍甜蜜色彩、結合幸福小鴨為設計靈感，洋溢著「愛與喜悅」的甜蜜心意。
推薦超甜蜜對杯會頭靠頭相依偎的「親親小鴨馬克杯組」1280元、「愛你鴨馬克杯」650元、「表白鴨MINI熊寶寶」600元、「親愛小鴨造景磁鐵不鏽鋼杯」1480元還掛有一串愛心吊飾，還有呆萌水豚為主角的「水豚愛你馬克杯」600元、磁鐵娃娃「心心相吸水豚鑰匙圈組」780元、「水豚祝福隨行收納袋」600元。
全新生活好物則有浪漫粉色、Baby Blue與柔美漸層粉色三款主調「STANLEY不鏽鋼把手吸管杯」，還有一系列愛心衍縫設計的「黃雲朵尼龍迷你包」480元、「粉雲朵尼龍隨行杯袋」480元、「灰雲朵尼龍手提袋」650元。
85度C：周三黑糖珍珠日「第二杯半價」！
85度C表示，今1月14日周三黑糖珍珠日優惠活動，全台門市黑糖珍珠系列「第二杯半價」！優惠品項包括「黑糖珍珠鮮奶」中杯65元／大杯85元、「黑糖珍珠厚奶茶」中杯50元／大杯55元。
《NOWNEWS今日新聞 》記者幫大家算好平均優惠價格：
◾️購買兩中杯黑糖珍珠鮮奶，平均一杯約48.75元；
◾️若購買不同品項，如中杯珍珠厚奶茶＋珍珠鮮奶，則平均一杯約57.5元。
提醒大家，限同大小、不同品項可任搭（價低者折）；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。
推薦最澎湃的「福韻迎春綜合禮盒」85折價560元（原價659元）、「甜蜜鬆果綜合禮盒」85折價530元（原價624元），另有烙印麻將圖案好招財的「GOLDEN一路發長條蛋糕」特價250元。
資料來源：星巴克官網、foodomo、85度C
