丁噹挑男友「嘴唇很重要」　情人節最想和「他」一夜情

歌手丁噹的歌聲渾厚有力量，征戰過不少大場子，情歌唱的感人肺腑，但她出道的這11年始終缺個伴，不只歌迷著急，連唱片公司也希望她能快快談場戀愛，還幫她找了「一日男友」要陪她，只是真面目一揭曉，讓她哭笑不得。

在即將到來的白色情人節，唱片公司與丁噹玩個小遊戲，特別挑選五位炙手可熱的當紅男神，包括胡歌、吳彥祖、井柏然、鄧超、劉若男的照片，只露出鼻、眼、嘴等部位，讓她依五官選擇最想和誰當閨蜜、一夜情、辦公室戀情、老公以及男朋友，最後更安排集五位男神於一身的「一日男友」捧著玫瑰與丁噹度過情人節。