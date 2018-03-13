丁噹挑男友「嘴唇很重要」　情人節最想和「他」一夜情

歌手丁噹的歌聲渾厚有力量，征戰過不少大場子，情歌唱的感人肺腑，但她出道的這11年始終缺個伴，不只歌迷著急，連唱片公司也希望她能快快談場戀愛，還幫她找了「一日男友」要陪她，只是真面目一揭曉，讓她哭笑不得。
在即將到來的白色情人節，唱片公司與丁噹玩個小遊戲，特別挑選五位炙手可熱的當紅男神，包括胡歌、吳彥祖、井柏然、鄧超、劉若男的照片，只露出鼻、眼、嘴等部位，讓她依五官選擇最想和誰當閨蜜、一夜情、辦公室戀情、老公以及男朋友，最後更安排集五位男神於一身的「一日男友」捧著玫瑰與丁噹度過情人節。
▲唱片公司安排了小遊戲，安排丁噹與「一日男友」共度情人節。（圖／相信音樂提供）
挑選閨蜜時她一選就選到了劉若男；要挑男朋友時，丁噹覺得嘴唇很重要，於是答案揭曉是新生代男神井柏然；而遊戲還沒結束，緊接著丁噹選上百億票房金雞影帝鄧超的挺鼻，透露最想與他來段「上司的禁忌之戀」，最後一夜情的對象更挑上高顏值的「完美男神」吳彥祖，她笑到合不攏嘴，直接將吳彥祖的板子抱走，工作人員還忍不住提醒她說：「這只是遊戲啦！」
選到最重要的「老公」對象時，丁噹二話不說，看著一雙電眼照，心花怒放地說：「就是他，我最喜歡的胡歌！」其實早在戲劇《風中奇緣》時，丁噹演唱該劇的片尾曲以及主題曲時，就注意到胡歌的翩翩風采，工作人員也早就猜到丁噹會選胡歌，特別安排工作人員假扮「小胡歌」和她來個一日約會，只見板子一揭曉，丁噹看到真面目時，頭也不回的轉身走，笑說：「花我收走了！我要去找我老公（吳彥祖）。」不過她也感受到工作人員的用心，直說：「祝大家有情人終成眷屬，每天都是快樂的情人節。」
▲丁噹想一夜情的對象，就是男神吳彥祖。（圖／相信音樂提供）