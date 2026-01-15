根據星巴克官網，學測考生應援好友分享日，今（15）日「星巴克買一送一」連喝2天，特大杯星冰樂百元有找，全台門市、foodpanda外送平台都有優惠；熱賣回歸的「福吉茶那堤」與新品「奶香烤舒芙蕾風味那堤」隱藏優惠被挖出。路易莎咖啡表示，「第二杯5折」2026黑卡優惠，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家整理最新咖啡優惠買法一次掌握。
星巴克：買一送一！特大星冰樂百元有找 應援學測考生咖啡優惠
星巴克表示，學測考生應援咖啡優惠，全台門市、foodpanda外送平台，今起連喝2天「星巴克買一送一」：
◾️1/15日星巴克買一送一！foodpanda考生應援好友分享日，今1月15日（四）活動期間，全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰/熱那堤、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好每杯優惠價格：
特大杯「冰／熱那堤」平均一杯77.5元、2杯優惠價155元（原價310元），
特大杯「巧克力可可碎片星冰樂」平均一杯85元、2杯優惠價170元（原價340元）。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
◾️1/16全台星巴克買一送一！學測考生加油好友分享日，星巴克全台門市明1月16日（五）11:00-20:00，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算，最便宜飲料咖啡優惠價格，美式咖啡57.5元、那堤70元、星冰樂62.5元、星沁爽55元。通常星巴克買一送一優惠需要等待，建議大家提早出門排隊喔。
提醒大家，不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；優惠不併用。
星巴克隱藏優惠！福吉茶那堤、烤舒芙蕾那堤「雙杯210元」
星巴克表示，超人氣「福吉茶那堤」熱賣回歸、還有新品「奶香烤舒芙蕾風味那堤」開喝！《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家挖出隱藏優惠！foodomo一月外送合作活動「舒福過冬 210元雙杯組」，即日起至1月27日（二），活動期間全日於外送平台foodomo點購兩杯大杯指定飲品，雙杯享優惠價210元。
指定飲品：奶香烤舒芙蕾風味那堤、福吉茶那堤、那堤、焦糖瑪奇朵、焦糖可可碎片星冰樂。《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好，平均一杯只要105元好划算。
路易莎：第二杯咖啡5折！2026黑卡優惠一覽
路易莎表示，2026年1-2月會員全新黑卡優惠，可享全飲品憑黑卡點數5點換任一飲品9折，早餐「加1元升級美式」、咖啡飲品11點前「第二杯咖啡5折」，還有陶瓷塗層系列85折（不適用黑卡集點）、單品咖啡豆「1/4磅」任選兩包7折（不適用黑卡集點）、咖啡豆「半磅&1/4磅」單包75折（不適用黑卡集點）、6款濾掛咖啡盒裝系列任選2盒(含)以上5折（不適用黑卡集點）。
提醒大家，以門市實際銷售之商品價格計算；以紙本菜單正常銷售範圍和當期黑卡品項為準，其他商品不在活動範圍內；優惠不重複，自備環保杯折五元除外；黑卡不適用外送及你訂訂餐服務；圖片僅供參考，商品以實品為準；路易莎保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，若有相關異動將公告於官網， 恕不另行通知。
資料來源：星巴克官網、foodpanda、路易莎
