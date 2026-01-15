我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在勇士的交易分級中，處於最高層級、絕對不可觸碰的球員只有一位：史蒂芬·柯瑞。（圖／美聯社／達志影像）

▲神射手巴迪·希爾德（Buddy Hield）也陷入「隨時被擺上貨架」狀態。雖然他曾是球隊救星，但本季三分命中率掉至生涯新低的32.7%。（圖／美聯社／達志影像）

▲在「正資產」層級中，摩西·穆迪（Moses Moody）與布蘭登·波傑姆斯基（Brandin Podziemski）是聯盟各隊頻繁詢問的目標。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊（22勝19負）在今日擊敗拓荒者後，全隊正處於「王朝衰落」的十字路口。隨著2月5日交易截止日步步逼近，總經理小鄧利維（Mike Dunleavy）的操盤策略已浮出水面。根據《》隨隊記者Danny Emerman的深度報告，勇士陣中僅有3名老將柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler III）被視為不可動搖的核心，其餘球員皆有被擺上貨架的可能。在勇士的交易分級中，處於最高層級、絕對不可觸碰的球員只有一位：史蒂芬·柯瑞。報告指出，柯瑞早已表達終老灣區的意願，勇士球團對於任何詢問柯瑞的電話都會「直接掛斷」。緊隨其後的是兩位老將核心：吉米·巴特勒與德雷蒙德·格林。除非有機會換取如阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）等級的超級巨星，否則勇士絕不考慮拆散這組爭冠鐵三角。36歲的巴特勒本季在各項進階數據（PER、Win Shares）皆排在全聯盟前15名，是球隊最穩定的輸出來源。處於「必須翻篇」分級的球員是強納森·庫明加（Jonathan Kuminga）。由於他已不在球隊長期計畫內，加上其合約極具交易價值，這被視為勇士為老將們尋求即戰力的最後籌碼。若2月6日後庫明加仍留在隊內，將被視為球團的運作失敗。此外，神射手巴迪·希爾德（Buddy Hield）也陷入「隨時被擺上貨架」狀態。雖然他曾是球隊救星，但本季三分命中率掉至生涯新低的32.7%，且在輪替陣容中逐漸邊緣化，很可能成為包裹交易的薪資填補工具。在「正資產」層級中，摩西·穆迪（Moses Moody）與布蘭登·波傑姆斯基（Brandin Podziemski）是聯盟各隊頻繁詢問的目標。穆迪展現了頂級3D球員的潛力，而三分命中率高達40%的波傑姆斯基則是勇士最成功的選秀之一，可以在許多球隊中成為頂級配角。儘管兩人對勇士極具價值，但在換取明星級球員的談判中，他們尚未達到「不可或缺」的地位。至於如桑托斯（Gui Santos）、霍福德（Al Horford）及波斯特（Quentin Post）等低薪輪替球員，因其高CP值的特點，在當前薪資硬上限時代被視為如「2017年的比特幣」般珍貴，雖然各隊都有興趣，但勇士留著自用的價值或許更高。🏀非賣品（直接掛電話）：Steph Curry🏀準非賣品（除非換超巨）：Jimmy Butler、Draymond Green🏀必定被交易：Jonathan Kuminga🏀具備高度交易價值：Moses Moody、Brandin Podziemski🏀比想像熱門的商品：Quinten Post, Al Horford, Trayce Jackson-Davis, Will Richard, Gui Santos🏀高機率留隊：De'Anthony Melton、Gary Payton II、Seth Curry