🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」限時3天，1月16日至1月18日周五六日登場，買2送2、買1送1商品不少，從單件平均特價來看，百吉巧克脆皮大雪糕18元、午後紅茶熱檸檬紅茶23元、Catch迷你焦糖夾心牛奶巧克力18元、蘇菲衛生棉40元、發熱衣全系列250元、韓國起司餅乾25元。

▲7-11「超值五六日」是1月16日至1月18日。（圖／7-11.com.tw）
🟡全家便利商店
全家會員優惠是1月14日至1月18日，共有9款半價商品，若換算成平均特價，妮維雅護手霜95元、可樂18元、北海道特濃香草牛奶雪糕30元、十全醋飲15元、M&M’S巧克力25元、雲朵夾心餅50元、盛香珍杏仁果／腰果70元。

▲全家會員優惠至1月18日。（圖／全家www.family.com.tw）
「全家康康5」在周末五六日推出5樣商品5折起，1月16日至1月18日限時登場，包括FMC鹼性離子水1385ml平均18元、生巧克力戀乳雪糕平均20元、滋露草莓巧克力平均9元、農心辣白菜泡菜拉麵25元。

▲「全家康康5」是1月16日至1月18日。（圖／全家www.family.com.tw）
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」至1月18日，共3款商品半價以下，靠得住日用懶人褲原價118元、特價49元，相當於4.2折；另有農心海鮮烏龍麵平均25元、青梅精糖平均35元。

▲萊爾富「限時殺5日」至1月18日。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，1月15日上午9時開賣3款特價商品，「金品胡麻子燒餅6入（540g）」69元，平均每個燒餅只要11元；「心樸甘栗仁45g」單包特價19元，以及「Simple Life細滑小頭牙刷3支」每組39元，單支牙刷平均13元，皆限量在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員限購1件，售完為止。

▲美廉社APP於1月15日上午9時開賣「金品胡麻子燒餅6入」69元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
▲美廉社APP於1月15日上午9時開賣「心樸甘栗仁45g」單包特價19元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
▲美廉社APP於1月15日上午9時開賣「Simple Life細滑小頭牙刷3支」每組39元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
資料來源：7-11全家萊爾富美廉社

