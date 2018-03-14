影／彰縣規畫4場就業博覽會　歡迎「求職唱旺」

為了協助縣內求職、轉職的勞工朋友能順利就業，彰化縣政府勞工處今年將舉辦4場大型就業博覽會，彰化縣政府秘書長賴振溝14日宣布，首場將在24日上午9時在彰化市南郭國小舉辦，歡迎有求職需求民眾前往面試，和彰化縣政府一起「就業領航．薪情唱旺」。

彰化縣政府規劃的這4場大型就業博覽會，分別於3月24日南郭國小、5月19日員林國小、7月14日和美實驗學校、9月15日員林國小辦理，24日南郭國小辦理第一場就業博覽會，共有60家廠商提供許多職缺，包括製造業、高科技業、業務專員、設計人員、作業員等，期望大家能找到好工作。



▲彰化勞工處今年將舉辦4場大型就業博覽會，彰化縣政府秘書長賴振溝歡迎有求職需求民眾前往面試，一起「就業領航．薪情唱旺」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

賴振溝表示，彰化縣政府今年在彰北、彰南共有四場大型就業博覽會，主要提供勞工求職以及產業商家求才的平台，讓勞工朋友和廠商有一個就業發展的契機，並且進行媒合，以往都有一半以上的成功媒合案例。



▲彰化勞工處今年將舉辦4場大型就業博覽會，彰化縣政府秘書長賴振溝歡迎有求職需求民眾前往面試，一起「就業領航．薪情唱旺」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

勞工處長吳蘭梅表示，為了讓求職者發揮長才覓得好工作，會場中舉辦「求職唱旺四部曲」，分別為「時尚造型區」藉由專業造型師，為求職者免費義剪髮型並給予造型建議；「健康體驗區」提供專業按摩服務，解除疲勞清醒放鬆；「就業探索區」提供適時專業職涯諮詢服務，幫助求職者勇於面對自己未來的職涯規畫，提升就業穩定性，「心靈天使區」由臨床心理師提供心理諮詢，做好求職前的萬全準備，進而順利就業。



▲彰化勞工處今年將舉辦4場大型就業博覽會，彰化縣政府秘書長賴振溝歡迎有求職需求民眾前往面試，一起「就業領航．薪情唱旺」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

吳蘭梅說，現場設置「銀髮人才就業服務區」，為了開發潛在勞動力人口且因應台灣未來人口老齡化的趨勢，專人提供就業服務諮詢以及研習課程，歡迎55歲以上民眾或已經請領退休給付、有求職意願銀髮族，一同前往預約幸福，展薪未來。