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二手輔具租借好貼心　提升民眾生活品質

記者陳佩琪／ 高雄報導2018/03/14 20:57
▲輔具資源中心，提供輪椅給使用者試坐。（圖／主辦單位提供 , 2018.03.14）
▲輔具資源中心，提供輪椅給使用者試坐。（圖／主辦單位提供 , 2018.03.14）

高雄市政府社會局輔具資源中心，為協助身心障礙者及失能老人改善生活與促進自立能力，在前鎮及岡山設置南、北2處輔具資源中心及旗山、鳳山、楠梓3處輔具服務站，提供輔具評估、二手輔具租借、維修等服務，其中租借二手輔具是民眾近來使用度最高的服務，前3名的輪椅、電動病床和助行器、拐杖租借次數達近9,000人次，歡迎民眾前來租借使用，更歡迎捐贈，將輔具資源發揮最大效用。

社會局指出，高雄市有老人39萬8,816人，身心障礙者13萬9,094人，依據衛生福利部訂頒的身心障礙者輔具多達172項，失能老人生活輔具補助也有64項，輔具資源中心可以立即提供如輪椅、電動床、拐杖、便盆椅、助行器輔具租借，費用低廉且有專業人員提供使用教學，可提供各類別身心障礙者不同的輔具與協助面對身體老化及不便，也能讓生活上獲得自力生活的能力。租借可減輕民眾購買輔具負擔大，或身障者出院未及申請補助或購買時，急需適切的輔具來協助，此項服務獲得需求民眾的肯定。

二手輔具都需要經過輔具中心專業維修人員維修、消毒與清潔後才能出借給民眾，其功能幾乎與新品無別。可讓需要的市民省下大筆金錢，並有專業人員指導使用，讓輔具發揮最大效用，是幫助民眾使用輔具省錢省力的好幫手，除生活輔具，輔具中心也提供部分醫療輔具租借，針對呼吸有困難病患維生必需的氧氣製造機，在歷年增購及民眾捐贈下，目前有169台，但相對民眾需求量很高，現今全數租借使用中，歡迎民眾捐贈，嘉惠更多需要的民眾。

社會局表示，適當的生活輔具可提昇長輩、身障者及照顧者的生活品質，減輕照顧壓力。在資源有限的情況下，希望民眾能愛惜資源，多使用二手輔具。若民眾家中有不使用而還勘用的輔具，也可與輔具資源中心聯繫進行回收。

關鍵字二手輔具輪椅拐杖
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