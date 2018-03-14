二手輔具租借好貼心　提升民眾生活品質

高雄市政府社會局輔具資源中心，為協助身心障礙者及失能老人改善生活與促進自立能力，在前鎮及岡山設置南、北2處輔具資源中心及旗山、鳳山、楠梓3處輔具服務站，提供輔具評估、二手輔具租借、維修等服務，其中租借二手輔具是民眾近來使用度最高的服務，前3名的輪椅、電動病床和助行器、拐杖租借次數達近9,000人次，歡迎民眾前來租借使用，更歡迎捐贈，將輔具資源發揮最大效用。

社會局指出，高雄市有老人39萬8,816人，身心障礙者13萬9,094人，依據衛生福利部訂頒的身心障礙者輔具多達172項，失能老人生活輔具補助也有64項，輔具資源中心可以立即提供如輪椅、電動床、拐杖、便盆椅、助行器輔具租借，費用低廉且有專業人員提供使用教學，可提供各類別身心障礙者不同的輔具與協助面對身體老化及不便，也能讓生活上獲得自力生活的能力。租借可減輕民眾購買輔具負擔大，或身障者出院未及申請補助或購買時，急需適切的輔具來協助，此項服務獲得需求民眾的肯定。