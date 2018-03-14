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即時跑馬燈男星遭爆白吃白喝　兒子受害被霸凌洋男偷拍台女性愛片　他火大下戰帖跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
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被踐踏！MMA選手偷拍台女性愛片　他火大約打鐵籠戰

生活中心／綜合報導2018/03/15 00:03
▲有網友爆料指出，一名美籍男子日前在台到處約砲，還將性愛過程偷拍po上網販賣。（圖／翻攝自爆料公社）
▲有網友爆料指出，一名美籍男子日前在台到處約砲，還將性愛過程偷拍po上網販賣。（圖／翻攝自爆料公社）

美國職業綜合格鬥（ MMA ）綽號「敗犬（ The Underdog ）」的選手修特（ Jaymes Schulte ）被爆在台灣四處約砲，不僅在個人介紹中炫耀自己每年至少與 100 名女性上床，還偷拍性愛影片放到色情網站上販賣牟利，目前得知受害者至少有 36 人，國籍遍布亞洲各國。消息曝光後，讓台灣格鬥好手「金鋼刀」張景雄超火大，氣憤痛批「感覺台灣人被踐踏了」，並向對方下戰帖，邀約修特打一場「鐵籠戰」。

據了解，來自美國的 MMA 選手修特在台灣四處約砲，因他把時間跟精力都花在把妹，導致自己失去了事業和金錢，便開始販賣自己偷拍的性愛影片牟利，甚至自誇不用花錢就能跟超過 100 名女性上床，還開設名為「這將改變你的人生」的收費把妹課程（ PUA ），行徑相當誇張。


▲一名美籍MMA選手被指控約砲還偷拍性愛影片上網販售牟利，男子除將影片片段放上網外，還將女方照片集結放在相簿裡，受害者幾乎都是亞洲女性。（圖／翻攝自網路）

對此，台灣格鬥好手「金鋼刀」張景雄也在第一時間透過臉書氣憤發文，「感覺台灣人被踐踏了！我思考許久～認為該跟這位格鬥選手打一場！不管是為了誰～我相信武神會認同我這麼做！」並當場下戰帖，邀約修特在 7 月 RFC 的格鬥賽上打一場「鐵籠戰」，替受害的台灣女性爭一口氣。

貼文一出，網友紛紛留言力挺「刀哥交給你了，剛好你的量級，代替月亮懲罰他，我挺你」、「加油，不挺您這位格鬥選手挺誰？跨過紅線了」、「果然是真男人」；也有網友痛批修特做出這樣的行為不配出賽，「這種人打職業賽，是對這項運動的侮辱，他不配出賽」、「真的是糟蹋了格鬥運動，但！就是有這些喜歡貼老外的女人」，引發熱議。


▲金鋼刀發文向修特下戰帖，邀約他打一場鐵籠戰。（圖／翻攝自臉書）

關鍵字mma洋男台女約砲性愛影片格鬥
北部台菜大勝南部？南北網友掀論戰

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