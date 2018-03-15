採購F-35戰機　國防部證實已向美提出需求

空軍將F-35B戰機列為下一代戰機採購目標，國防部長嚴德發今( 15 )日証實，確實有向美方提出F-35戰機的採購方案。

嚴德發 13 日上午到立法院外交及國防委員會作業務報告，立委詢問是否有向美方購買 F-35 戰機與 KC-135 空中加油機的構想？嚴德發回覆表示，F-35B戰機具備垂直起降等性能，符合空軍司令部作戰需求，確實有向美方提出這項方案，不過，採購架次嚴德發不願透露；至於 KC-135 空中加油機，他說目前還在評估中。

F-35聯合打擊機( JSF )分為A、B、C等 3 個構型。F-35A 主要供空軍操作的戰鬥機，美軍用於替換 F-16 與 A-10 攻擊機；F-35B 具備短場起飛與垂直降落能力，美軍陸戰隊即操作 F-35B 型，用來取代 AV-8B 攻擊機；F-35C 是海軍操作的航空母艦艦載戰鬥機。