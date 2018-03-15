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政治

採購F-35戰機　國防部證實已向美提出需求

記者呂炯昌／台北報導2018/03/15 11:47
▲F-35B戰機在美軍兩棲突擊艦上起降。（圖／美國海軍）
▲F-35B戰機在美軍兩棲突擊艦上起降。（圖／美國海軍）

空軍將F-35B戰機列為下一代戰機採購目標，國防部長嚴德發今( 15 )日証實，確實有向美方提出F-35戰機的採購方案。

嚴德發 13 日上午到立法院外交及國防委員會作業務報告，立委詢問是否有向美方購買 F-35 戰機與 KC-135 空中加油機的構想？嚴德發回覆表示，F-35B戰機具備垂直起降等性能，符合空軍司令部作戰需求，確實有向美方提出這項方案，不過，採購架次嚴德發不願透露；至於 KC-135 空中加油機，他說目前還在評估中。

F-35聯合打擊機( JSF )分為A、B、C等 3 個構型。F-35A 主要供空軍操作的戰鬥機，美軍用於替換 F-16 與 A-10 攻擊機；F-35B 具備短場起飛與垂直降落能力，美軍陸戰隊即操作 F-35B 型，用來取代 AV-8B 攻擊機；F-35C 是海軍操作的航空母艦艦載戰鬥機。

至於在獲得F-35戰機前，是否有過渡機種？嚴德發說，目前國軍經國號、幻象、F-16等3款戰機妥善率都正常，確定沒有過渡機種的需求。

位於台北大直的空軍司令部 2 樓文化走廊中，陳展了空軍當前組織編制圖與各式現役軍機模型，我國雖然還未獲得F-35B隱形戰機，仍把F-35B模型與空軍現役戰機擺設在一起。空軍官員表示，獲得 F-35B 戰機是未來的願景，希望有一天終能獲得這款戰機。

不過，台灣並非 JSF 計畫參與國，且美國礙於中國大陸壓力，在可見的未來不太可能售台F-35B 戰機，因此日前媒體報導空軍研究向美採購 F/A-18 大黃蜂戰機的可行性，引發廣泛注意與討論。

 


▲在空軍司令部現役戰機展示模型中，出現F-35B戰機模型，顯示空軍爭取作為下一代戰機的企圖心。（圖／記者呂烱昌攝）

關鍵字f-35b空軍嚴德發
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