正妹網紅疑似整形整過頭　網友驚「好像外星人」

馬來西亞的網紅正妹 Cammy Chong ，日前銷聲匿跡一段時間，近日復出與網紅律師「黃綠紅」一同直播，網友卻驚訝發現 Cammy Chong 原先甜美的外貌有了變化，詭異的巨大雙眼讓大家直呼好像「外星人」。

根據《 Moretify 》報導指出，馬來西亞網紅正妹 Cammy Chong 改名為 Kamie ，疑似眼睛動刀，變得更加渾圓巨大，被網友調侃好像外星人，但 Kamie 顯然不以為然，在個人社群網路寫下「只不過長了一副外星人的外貌，可是心底還是挺善良的」。

▲馬來西亞網紅正妹 Cammy Chong 現在改名為 Kamie。（圖／翻攝自Kamie Chung臉書）

對 Cammy Chong 的說法，網友並不埋單，紛紛留言「你寫錯字了，不是長是整」、「你不是長一副，是整一副」、「很假那張臉和眼睛」、「不要出來嚇人啦難看」，甚至有些網友認為他和「蛇精男」相似，稱他為「蛇精女」。

部分網友則相當心疼，認為過去的 Cammy Chong 很漂亮及甜美，並留言「弱弱的問一句，你有後悔整容嗎？」



▲馬來西亞網紅正妹 Cammy Chong 過去的樣子相當甜美。（圖／翻攝自Moretify）