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民生用品喊漲　可善用這類保單　力抗通膨怪獸來襲

記者顏真真／台北報導2018/03/16 16:12
▲民生用品喊漲，壽險業者建議，無論薪資多寡都要及早養成理財規畫的習慣外，也需要有保本與安穩的功能，並建議可善用保險，因應通膨來襲。（圖／NOWnews資料照）
▲民生用品喊漲，壽險業者建議，無論薪資多寡都要及早養成理財規畫的習慣外，也需要有保本與安穩的功能，並建議可善用保險，因應通膨來襲。（圖／NOWnews資料照）

日前國際紙漿價格大漲，衛生紙跟著喊漲，引發全民瘋搶，接著經濟部也提出可能即將調漲電價，造成外界擔憂物價將跟著大幅成長，物價議題備受關注。壽險業者建議，無論薪資多寡都要及早養成理財規畫的習慣外，對資產的配置與規畫也需要有保本與安穩的功能，還要能抗通膨，尤其現在已是地球村時代，將資產做多幣別的配置，資產才不會隨著貨幣政策起伏而減少。
 
面對民生物資價格不斷往上攀升，唯獨薪水停滯不前，民眾除了勒緊褲帶更加節省過日子外，元大人壽商品精算部副總經理張銘修建議，無論薪資多寡都要及早養成理財規畫的習慣外，對資產的配置與規畫也需要有保本與安穩的功能，同時還要能有抗通膨的效果，尤其現在已是地球村的時代，將資產做多幣別的配置，資產才不會隨著貨幣政策起伏而減少。
 
張銘修表示，由於台灣人的理財觀念較偏向保守，因此保險為一般民眾最常選擇的金融工具之一，特別是美元計價的利率變動型壽險非常受民眾的青睞，而在眾多保險商品中「美元利率變動型增額終身壽險」就相當適合穩健中求成長的資產配置需求，並且具有抗通膨的效果。

遠雄人壽同樣指出，根據統計，有高達9成尚未退休的國人擔心老後沒有錢，目前新台幣對美元偏向升值，建議不妨將今年固定或變動的收入與支出先估算出來，並視自己的需求與經濟能力布局美元保單像是美元利率變動型增額終身壽險等，在資產配置更多元的同時，亦可達到強化保險保障，穩健累積資產的目標。

全球人壽也提到，根據統計，在台灣要培育一個小孩到大學畢業的教育費用，以公立學校來說需約110萬元，私立學校更是高達270萬元，而相對於勞工薪資平均年薪為48萬元，年年上漲的教育費確實讓父母倍感壓力，建議可透過投保美元利率變動型壽險，利用時間複利的效果為子女穩健地攢足教育基金，並定期定額或分批購入美元，來降低投保美元利變型壽險的匯率波動風險。

不過，壽險業也提醒，購買美元保單時應留意匯率風險，確認自身財務需求，規畫好現金流量，方能真正發揮保險保障功能及想要達成的資產目標。

 

關鍵字保險通膨衛生紙美元利率壽險保單
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