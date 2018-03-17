影／A320neo引擎頻故障　印度廉航取消數百航班

由於發動機故障頻傳，印度民航總局（DGCA）基於飛安考量，下令印度靛藍航空（Indigo）和捷行航空（GoAir）所擁有的 14 架空中巴士 A320neo 客機停飛。這兩家航空公司也因為飛機數量不足，只好取消未來幾天數百架次航班。
印度靛藍和捷行航空等兩家廉價航空分別擁有 11 架和 3 架 A320 neo客機，這款客機所配備的普惠公司（Pratt & Whitney）PW1100G 發動機去年起出現許多性能問題，甚至發生引擎停止運轉，有飛安疑慮。
在過去的一年半內，因普惠PW1100G發動機故障進行了 69 次更換發動機，靛藍航空的 A320neo 飛機還在三次飛行中出現一具發動機故障問題。
靛藍航空取消了 304 趟航班，捷行航空取消 138 趟航班。航空公司正在改變航班班表，以容納受影響的乘客，或是讓受影響乘客免費選擇其他航班，或是讓乘客退票且給予全額退款。受影響乘客如果未接到航空公司通知，乘客除可免費退票之外，還可根據原本計畫搭乘航班的時數，而獲得 5000 盧比（接近新台幣 2500 元）或以上的補償。
2 月 11 日，歐洲航空安全局（EASA）發出了對空巴 A320neo 部分普惠發動機的適航檢查通告，安裝普惠 PW1100G 發動機的 A320neo 需要停飛檢查。空中巴士公司也暫停了安裝普惠 PW1100G 發動機的 A320neo 交付計劃。普惠公司也發表聲明表示，將配合空中巴士公司，聯絡客戶解決發動機的問題。
基於發動機安全疑慮，中國民用航空局也下令要求停飛中國大陸境內所有裝有普惠發動機的 A320neo。基於安全疑慮，部分客戶則選擇使用 CFM LEAP 發動機，這款發動機也用於波音 737MAX 。
A320neo為空巴集團生產的 A320 系列最新機種，neo為「新一代引擎」neo( new engine option）的縮寫，空巴宣稱，A320neo可以節省16%燃油。A320neo最大航程 6500 公里，標準座位 165 人座； A321neo 最大航程 7400 公里，座位分商務艙與經濟艙，共 206 個座位。目前我國籍航空公司並無 A320neo 系列的機種，星宇航空規畫2020年營運，初期將透過租貸方式引進 14 架 A321neo 單走道飛機。