影／A320neo引擎頻故障　印度廉航取消數百航班

由於發動機故障頻傳，印度民航總局（DGCA）基於飛安考量，下令印度靛藍航空（Indigo）和捷行航空（GoAir）所擁有的 14 架空中巴士 A320neo 客機停飛。這兩家航空公司也因為飛機數量不足，只好取消未來幾天數百架次航班。

印度靛藍和捷行航空等兩家廉價航空分別擁有 11 架和 3 架 A320 neo客機，這款客機所配備的普惠公司（Pratt & Whitney）PW1100G 發動機去年起出現許多性能問題，甚至發生引擎停止運轉，有飛安疑慮。

在過去的一年半內，因普惠PW1100G發動機故障進行了 69 次更換發動機，靛藍航空的 A320neo 飛機還在三次飛行中出現一具發動機故障問題。