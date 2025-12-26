UNIQLO堪稱是台灣人最愛的服飾品牌，旗下推出的羽絨外套單品也廣受民眾喜愛，但UNIQLO羽絨外套如此多，究竟哪款最保暖呢？根據日本男性時尚雜誌《UOMO》表示，實測評比2025年冬季UNIQLO羽絨單品，最保暖冠軍由「極暖羽絨大衣」奪冠，被認證保暖功能一流，被譽為是「北海道規格等級」，在日本當地新台幣5千元內即可入手這套保暖神裝。
UNIQLO保暖前三名羽絨外套一次看！冠軍北海道等級、這件CP值高
日本男性時尚雜誌《UOMO》針對2025年冬季UNIQLO多達20件羽絨單品進行排名，依據保暖程度與試穿評比，其中第一名由UNIQLO「極暖羽絨大衣」奪冠，被認證保暖功能一流，堪稱是「北海道規格等級」，亞軍則由「Hybrid羽絨大衣」奪得，季軍則是「無縫羽絨外套」坐穩寶座。
📍冠軍：極暖羽絨大衣（貨號481200）
《UOMO》分析，UNIQLO「極暖羽絨大衣」適合攝氏5度以下天氣，保暖程度被譽為是「北海道規格等級」，若在東京電車內穿上這款外套，甚至會熱到流汗，對於準備前往北海道、東北地區觀光的遊客來說，這款大衣就是最強保暖神裝。
UNIQLO「極暖羽絨大衣」內部填充物採用90%羽絨與10%羽毛比例，袖口部分還設有防風羅紋，末端亦填滿頂級羽絨，完全不害怕冷風，腰部口袋為雙向收納設計，可從上方或側邊收納，胸部側面還設有暖手口袋，同時整件還設有防潑水加工，不只保暖也防水。
📍亞軍：Hybrid羽絨大衣（貨號478278）
UNIQLO「Hybrid羽絨大衣」適合攝氏8度以下天氣，之所以在評比中拿到高分，最大關鍵在於解決羽絨外套穿起來臃腫顯胖問題，加上結合高品質羽絨與吸濕發熱纖維，不只維持保暖功效，因使用發熱纖維，有效減少衣物帶來的臃腫感。
「Hybrid羽絨大衣」在易悶熱的背部內側區域使用網眼布料，外側則為透氣設計，穿起來更加舒適，前領口防風擋片設計，阻擋風雨提高保暖性，表面部分還有防潑水加工，可防小雨。
📍季軍：無縫羽絨外套（貨號481608）
UNIQLO「無縫羽絨外套」是相當熱銷的經典款式，其袖口與身體採用無縫設計，解決了冷空氣侵入與鑽毛等問題，前領口則有高領設計，可有效阻擋冷風，增強保暖力。
該款由90%羽絨、10%羽毛組成，加上採用蓬鬆度（Fill Power）達750以上的羽絨材料，且縫線少，領口偏高，下擺還配有抽繩和可調整的袖口設計，讓該款外套兼具輕量與高保暖功能，幾乎不會有冷風從隙縫吹進衣內。
事實上，日本YouTuber兼服飾公司RePLAY代表董事（代表取締役）「Matome（まとめ）」過去實測評價，UNIQLO「無縫羽絨外套」設計上較為極簡，展現成熟風味，集結「穿搭簡易、材質佳、保暖性強」等功能，搭配無縫設計成最大亮點，屬於CP值極高產品，加上版型偏時尚，在UNIQLO中經典款中較為少見。
UNIQLO「最暖3大羽絨外套」台灣有賣嗎？售價、尺寸一次看
📍極暖羽絨大衣
實際查詢台灣UNIQLO官網，「極暖羽絨大衣」目前尚未在台灣進行販售，僅在日本UNIQLO門市與官網可進行購入。根據日本UNIQLO官網資訊，UNIQLO「極暖羽絨大衣」單件目前特價只要日幣22900元（約新台幣4396元），共有米色、黑色2色可挑選。
📍Hybrid羽絨大衣
UNIQLO「Hybrid羽絨大衣」有在台灣門市與官網進行販售，目前共有黑色、深綠色、深藍色3色可購買，尺寸從XS到3XL皆有，XS、XXL、3XL為網路獨家尺寸。一件單價3990元，只不過日本UNIQLO官網正好進行特價，一件只要日幣9990元（約新台幣1918元），比起台灣訂價足足便宜4.8折，建議民眾剛好正在日本旅遊，可以手刀購入這件。
📍無縫羽絨外套
UNIQLO「無縫羽絨外套」目前在台灣有進行販售，但屬於男款，顏色部分提供黑色、米白色、咖啡色三款，尺寸從S到XL皆有，但單件定價比日本UNIQLO價格14900日圓（約新台幣2844元）昂貴，在台灣單件要價新台幣3990元。
台灣UNIQLO大降價！羽絨外套下殺：最便宜1690元入手
隨著冬季逐漸降溫，台灣UNIQLO本週12月23日起也推出限定特價商品，眾多羽絨外套也都在特價商品名單中，包括PUFFTECH 輕暖科技連帽外套、防風無縫羽絨連帽外套、Hybrid羽絨連帽外套等皆出現超殺折扣，每件幾乎都不超過3千元，一件最便宜1690元入手。民眾若想在2025年最後購入新外套，記得事先查詢才不會買貴。本週UNIQLO完整特價名單點此。
資料來源：UOMO、日本UNIQLO、台灣UNIQLO
隨著冬季逐漸降溫，台灣UNIQLO本週12月23日起也推出限定特價商品，眾多羽絨外套也都在特價商品名單中，包括PUFFTECH 輕暖科技連帽外套、防風無縫羽絨連帽外套、Hybrid羽絨連帽外套等皆出現超殺折扣，每件幾乎都不超過3千元，一件最便宜1690元入手。民眾若想在2025年最後購入新外套，記得事先查詢才不會買貴。本週UNIQLO完整特價名單點此。