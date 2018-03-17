解放軍軍力　大陸專家：2050年超越美軍

中國大陸國家主席習近平在十九大報告提出「建設世界一流軍隊」，中國大陸國防大學教授劉明福表示，解放軍基於現實需求，軍事力量將在21世紀中葉超越美軍。

根據香港媒體報導，中國大陸「建設世界一流軍隊」最早是在「十九大」一年多前，2016 年的一次軍隊會議上提出的，後來寫入「十九大」報告中。劉明福指出，強軍夢就是一個在軍事力量上超越美國的夢，「如果中國不能建設一支比美軍更強大的軍隊，那麼中國軍隊就只能是二流軍隊。」

劉明福說，中國要建設世界最強軍隊的目標，最早是從孫中山開始，他提出建設「駕於歐美之上」的「世界第一富強之國」。他說無論是2050年，或者是中華人民共和國建國100週年的2049年，解放軍軍力會超越美軍。他強調，並非是鷹派思維，而是出於現實需要。