解放軍軍力　大陸專家：2050年超越美軍

中國大陸國家主席習近平在十九大報告提出「建設世界一流軍隊」，中國大陸國防大學教授劉明福表示，解放軍基於現實需求，軍事力量將在21世紀中葉超越美軍。
根據香港媒體報導，中國大陸「建設世界一流軍隊」最早是在「十九大」一年多前，2016 年的一次軍隊會議上提出的，後來寫入「十九大」報告中。劉明福指出，強軍夢就是一個在軍事力量上超越美國的夢，「如果中國不能建設一支比美軍更強大的軍隊，那麼中國軍隊就只能是二流軍隊。」
劉明福說，中國要建設世界最強軍隊的目標，最早是從孫中山開始，他提出建設「駕於歐美之上」的「世界第一富強之國」。他說無論是2050年，或者是中華人民共和國建國100週年的2049年，解放軍軍力會超越美軍。他強調，並非是鷹派思維，而是出於現實需要。
他分析指出，中國大陸始終面臨五大危險，一是在軍事上被侵略，二是政權被顛覆，三是國家被分裂，四是改革發展穩定大局被破壞，五是復興進程被打斷，這就決定中國大陸必須擁有世界最強大軍力。
劉明福指出，解放軍要在30年內超越美軍，會經歷3個與美軍競爭的形態。一是中國大陸在美國後面「跟跑」，在武器裝備上著眼於「以弱勝強」；二是「並跑」階段，兩軍差距不斷縮小，實力棋逢敵手；三是「領跑」階段，中國大陸不僅在經濟總量上超過美國，也在軍事科技、武器裝備和整體軍事力量上超越美國。