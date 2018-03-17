侯友宜質疑賴清德：什麼是乾淨的煤？

深澳燃煤電廠案通過環境差異的分析，引起各界的不滿，行政院長賴清德卻說，電廠使用的是「乾淨煤及超超臨界機組，汙染量和天然氣差不多」；前新北市副市長侯友宜質疑，「什麼是乾淨的煤？」煤是一個化石燃料，對空氣有一定的汙染。

爭取國民黨新北市長提名的侯友宜今（17）日出席全國飛鏢公開賽，並針對賴清德「乾淨煤」的發電說，反問「什麼是乾淨的煤？」煤是一個化石燃料，對空氣有一定的汙染；尤其台電算出來的環境影響數值跟學者專家完全不一樣，台電購買的煤也參差不齊，賴清德不能以一句，「我相信詹順貴」就一語帶過。