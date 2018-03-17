侯友宜質疑賴清德：什麼是乾淨的煤？

深澳燃煤電廠案通過環境差異的分析，引起各界的不滿，行政院長賴清德卻說，電廠使用的是「乾淨煤及超超臨界機組，汙染量和天然氣差不多」；前新北市副市長侯友宜質疑，「什麼是乾淨的煤？」煤是一個化石燃料，對空氣有一定的汙染。
爭取國民黨新北市長提名的侯友宜今（17）日出席全國飛鏢公開賽，並針對賴清德「乾淨煤」的發電說，反問「什麼是乾淨的煤？」煤是一個化石燃料，對空氣有一定的汙染；尤其台電算出來的環境影響數值跟學者專家完全不一樣，台電購買的煤也參差不齊，賴清德不能以一句，「我相信詹順貴」就一語帶過。
面對今年夏天可能面臨的跳電危機，侯友宜指出，去年大停電對民眾造成的傷害及恐慌，大家歷歷在眼前，穩定的供電是政府的責任，希望今年的夏天一定要確保供電穩定；至於是否影響選情，侯友宜認為，跳電對執政黨的傷害一定很大，因此執政黨必須做好穩定供電的責任。
侯友宜出席全國飛鏢公開賽時笑稱，小小的飛鏢要射到理想分數很不容易，不但要穩、手腕技巧也要好，最重要的還要心靜、有頭腦，「對我個人來講是很困難的」；此外，也肯定飛鏢作為全民的運動，並期待未來飛鏢的競技可以在新北普遍化。
侯友宜表示，飛鏢運動在世界各國盛行，很可惜在台灣卻不是一個熱門的運動，尤其飛鏢運動更應該納入老人健康的關懷據點中，培養銀髮族的嗜好，讓飛鏢的活動，不會看起來滿滿都是年輕人；侯友宜也意有所指的說，如果他明年還在，「這個活動他一定來。」