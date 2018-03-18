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中華職棒／控球和節奏仍需加強　林樺慶盼拚進先發輪值

記者黃建霖／台北報導2018/03/18 22:08
▲林樺慶。（圖／吳政紘攝）
▲林樺慶。（圖／吳政紘攝）

Lamigo桃猿今年官辦熱身賽的最後一戰，由林樺慶掛帥主投，不過他這一戰狀況仍未調整到最佳狀態，先發3局被敲6支安打、丟掉3分，桃猿也以0:5慘遭對手完封。賽後林樺慶坦言自己有些疲勞，到開季之前還有一些時間，要好好的調整和修正。

林樺慶去年出賽20場，取得6勝4負的成績，106又1/3局的投球中，防禦率為5.25，上賽季他稱職扮演猿隊第5號先發的角色，是先發輪值中重要的一員。

本場比賽面對兄弟打者，林樺慶前3局投得可圈可點，僅因吳明鴻的二壘安打丟1分，但在4局上他控球有些失準，先四壞球保送詹子賢後，又被陳子豪敲出二壘安打，此時教練團也決定將他換下場。不過接手的黃子鵬未能守成，讓壘上兩人都回來得分，而這2分也必須算在林樺慶的帳上。

桃猿總教練洪一中賽後對於自家投手今天的表現，認為整體上來說「馬馬虎虎」；另外他也特別提到黃子鵬，點出他雖然有球威，但還不懂得如何去面對打者，這是之後要改進的部分。

而林樺慶自己則是說，今天他的目標就是攻擊打者好球帶，但是在配球和節奏上可能還需要調整一下，整體狀況還可以，但的確感到有些疲勞。

「最主要是不要受傷。」林樺慶表示自己目前為止都是朝先發來調整，也希望自己能排進輪值之中，期許新球季投出比去年更好的表現。

 

關鍵字lamigo桃猿林樺慶中華職棒
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