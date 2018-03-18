中華職棒／控球和節奏仍需加強　林樺慶盼拚進先發輪值

Lamigo桃猿今年官辦熱身賽的最後一戰，由林樺慶掛帥主投，不過他這一戰狀況仍未調整到最佳狀態，先發3局被敲6支安打、丟掉3分，桃猿也以0:5慘遭對手完封。賽後林樺慶坦言自己有些疲勞，到開季之前還有一些時間，要好好的調整和修正。

林樺慶去年出賽20場，取得6勝4負的成績，106又1/3局的投球中，防禦率為5.25，上賽季他稱職扮演猿隊第5號先發的角色，是先發輪值中重要的一員。

本場比賽面對兄弟打者，林樺慶前3局投得可圈可點，僅因吳明鴻的二壘安打丟1分，但在4局上他控球有些失準，先四壞球保送詹子賢後，又被陳子豪敲出二壘安打，此時教練團也決定將他換下場。不過接手的黃子鵬未能守成，讓壘上兩人都回來得分，而這2分也必須算在林樺慶的帳上。