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生活

兼具實用與時尚　微軟Surface滑鼠與鍵盤面世

生活中心／台北報導2018/03/19 17:25
▲Surface 精準滑鼠可透過藍牙連線，在最多3 台裝置間進行智慧切換。（圖／台灣微軟提供）
▲Surface 精準滑鼠可透過藍牙連線，在最多3 台裝置間進行智慧切換。（圖／台灣微軟提供）

台灣微軟今（19）日宣布，將在台推出 Surface 精準滑鼠與具有指紋識別功能的時尚鍵盤，售價分別為新台幣 3,490 元與 3,990 元。

 Surface 精準滑鼠透過藍牙連線，支援最多同時 3 個裝置配對，省去拔插滑鼠或多重無線配對的麻煩，除了支援藍牙 4.0/4.1/4.2 連接， 也保留了 USB  2.1 連線。


▲側邊三個拇指按鍵及中央一個控制鍵皆可自行設定，大幅提升操控便利性。（圖／台灣微軟提供）

另外，滑鼠也配有專利磁吸式滾輪，能透過按鍵切換有段及無段兩種滾動模式；側邊三個拇指按鍵及中央一個控制鍵也可自行設定；獨特側邊凹槽有舒適的手感。


▲微軟具有指紋識別功能的時尚鍵盤以銀灰色金屬材質搭配簡約的外觀，呼應 Surface 的設計。（圖／台灣微軟提供）

微軟具有指紋識別功能的時尚鍵盤則內嵌隱秘指紋辨識感應器，藉由生物識別技術協助，讓使用者在不到兩秒的時間內輕鬆登入 Windows 。而其內建的充電電池每蓄滿一次即可使用長達 4 個月，同時支援有線 USB 及藍牙 4.0 連接，高電量和自由切換的連線模式大幅提升操作便利性。


▲微軟時尚鍵盤具有指紋識別功能系統。（圖／台灣微軟提供）

鍵盤本身採用鋁合金按鍵，提供打字時絕佳的回饋手感，銀灰色金屬材質搭配簡約的外觀設計，呼應 Surface 本身設計，增添高質感的時尚氛圍。

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