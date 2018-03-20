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媽賣女兒原味內褲　客聞到超興奮「受不了要去了」

生活中心／綜合報導2018/03/20 14:29
▲一名網友發現有人在網路販賣女兒「原味內褲」，懷疑是先前曾被爆料過的媽媽又重出江湖。（圖／翻攝自「爆怨公社」）
▲一名網友發現有人在網路販賣女兒「原味內褲」，懷疑是先前曾被爆料過的媽媽又重出江湖。（圖／翻攝自「爆怨公社」）

這樣真沒問題？去年一名媽媽曾在網路上販賣自己 8 歲女兒的「原味內褲」，更貼出與買家的對話來打廣告，引發爭議最後關版消失。近日有網友上網搜尋二手衣物，赫見又有人從事相關行為，依其手法判斷懷疑與之前的媽媽是同一人。

一名網友在「爆怨公社」貼出多張截圖，表示近來搜尋二手衣物時，無意間發現有人在販賣「原味內褲」，忍不住說「二手原味內褲就算了，賣自己小孩的...我覺得這媽媽不太正常」。從圖中可見，臉書專頁至頂貼文寫著「沉寂了一段時間，被害的日子過的很累」、「保護孩子不附照，蘿莉小褲不挑款一件 600 」。


▲該名媽媽公然販賣女兒「原味內褲」，更貼出多張與買家的對話截圖來打廣告。（圖／翻攝自「爆怨公社」）

專頁上並貼出多張與買家的對話，買家們在收到貨紛紛寫下心得「整件溼潤，味道嗆鼻我好喜歡，聞的興奮起來，好爽哦～不說了受不了我要去～」、「因為有運動，一打開有酸香酸香的，底底那有小尿味跟 4 號妹妹味，實在有夠香」，且該名媽媽在看完後也會按讚、傳貼圖回應，令網友看傻眼。

貼文一出讓眾多網友紛紛驚呼「想賺錢也不是這樣吧...」、「讓自己小孩給別人意淫有病嗎！」、「沒人想過媽媽會食髓知味嗎？國外媽媽這樣是犯法的，因為最後可能貪大把的把女兒推入火坑..基本上會這樣觀念上就已經有異了。而且這跟鼓勵戀童癖沒兩樣。」擔憂孩子安危。

據了解，該名媽媽在去年就曾被爆出販售「原味內褲」，引爆網友一片撻伐聲浪，最後不得不關版。未料此次疑似「重出江湖」再度震驚網友，但事情曝光後，目前又關版神隱，無法取得回應。

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鮪魚蛋沒鮪魚　早餐店硬凹被舔光這種停車方式　網友：這才是老司機

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