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中鋼公司獲頒安全認證優質企業證書

記者黃守作／高雄報導2018/03/20 15:53
▲財政部關務署高雄關關務長陳金標(前排左4)率同該關優質企業認證小組，到中國鋼鐵公司頒發安全認證優質企業證書，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝，2018.03.20)
▲財政部關務署高雄關關務長陳金標(前排左4)率同該關優質企業認證小組，到中國鋼鐵公司頒發安全認證優質企業證書，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝，2018.03.20)

財政部關務署高雄關關務長陳金標於今(20)日上午，率同該關優質企業認證小組人員，到中國鋼鐵公司頒發安全認證優質企業證書，以資鼓勵。

陳金標表示，中鋼公司再次通過嚴格驗證作業，續獲製造業及進出口業者安全認證優質企業(Authorized Economic Operator，AEO)的資格，該關乃到該公司頒發安全認證優質企業證書。中鋼公司除由總經理劉季剛出席，並由業務副總經理李新民代表接受，同時代表該公司感謝高雄關提供專業輔導與協助。

中鋼公司成立於民國60年，為國內最大鋼鐵公司，近年來貿易全球化已成趨勢，該公司為與國際供應鏈安全之標準接軌，響應關務署AEO政策，於100年積極導入AEO制度，101年3月首次通過關務署AEO中心審查，成為合格AEO業者，並陸續於104年及107年通過校正續證。

中鋼劉季剛指出，該公司每年確實執行自我檢查，並將內部風險評估、商業夥伴評鑑、AEO相關教育訓練及內部稽核等佐證資料上傳到海關AEO專區，以供認證小組驗證，均獲審核通過，且為提升該集團AEO供應鏈安全，目前已著手進行該集團AEO平台之規劃，以整合集團內AEO認證資訊。

陳金標並指出，該關推動AEO認證制度，旨在建立海關與企業間之夥伴關係，取得AEO認證資格者，除可享有「優質企業認證及管理辦法」規定之優惠措施外，出口貨物至與我國簽署AEO相互承認協議之國家，如美國、新加坡、以色列及韓國，亦可享受通關優惠，使貨物通關更具便捷性，並提供國際貿易間最佳安全保證，藉以強化國際競爭力。

關鍵字中鋼公司關務署aeo
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