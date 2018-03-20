黃子佼甜曝迎娶孟耿如日期　因為「這件事」婚頭

黃子佼今（20）日出席家電活動，透露平時就非常愛做家事，相較女友孟耿如，自己可是相當有潔癖，還笑說：「我們家的碗有95%都是我洗的，這不是說我多愛她，是我很愛洗碗。」又說寵女友是應該的，「交女朋友本來就要拿來寵」，一席霸氣言論，羨煞旁人。談及兩人的結婚日期，黃子佼也透露，因為有算命師說他們在2020年前沒結婚，就會沒結果，所以決定將在2020年共結連理。

黃子佼曾說過，在孟耿如滿30歲時，就要娶她進門，沒想到有媒體找了算命師替兩人算命，預言若是在2020年前沒結婚，好事將會告吹。黃子佼透露，與孟耿如都算是很相信算命的人，當新聞一出來時，孟耿如馬上捎來訊息，黃子佼則說：「我如果不聽，耳朵就太硬了，還是抱持寧可信其有的態度。」