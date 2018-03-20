黃子佼甜曝迎娶孟耿如日期　因為「這件事」婚頭

黃子佼今（20）日出席家電活動，透露平時就非常愛做家事，相較女友孟耿如，自己可是相當有潔癖，還笑說：「我們家的碗有95%都是我洗的，這不是說我多愛她，是我很愛洗碗。」又說寵女友是應該的，「交女朋友本來就要拿來寵」，一席霸氣言論，羨煞旁人。談及兩人的結婚日期，黃子佼也透露，因為有算命師說他們在2020年前沒結婚，就會沒結果，所以決定將在2020年共結連理。
黃子佼曾說過，在孟耿如滿30歲時，就要娶她進門，沒想到有媒體找了算命師替兩人算命，預言若是在2020年前沒結婚，好事將會告吹。黃子佼透露，與孟耿如都算是很相信算命的人，當新聞一出來時，孟耿如馬上捎來訊息，黃子佼則說：「我如果不聽，耳朵就太硬了，還是抱持寧可信其有的態度。」
▲ 黃子佼出席產品發布會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.20）
▲ 黃子佼出席產品發布會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.20）
談及如何求婚？黃子佼笑說，因為當藝人經歷過太多浮誇，所以回歸生活時，想一切從簡，但又要考慮到孟耿如的少女情懷，黃子佼目前仍在思考，該如何做到兩全其美。在此之前，黃子佼透露因為家事做得太好，所以孟耿如發下豪語說：「我以後要賺大錢養你！」讓黃子佼相當開心，表示自己相當樂於當家庭主夫。
▲ 黃子佼出席產品發布會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.20）