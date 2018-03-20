太陽娛樂攜手靖天戰略聯盟　更多優質影片推至亞洲各地

隨著娛樂文化交流熱絡，大中華地區的電影、電視劇集的交流多元頻繁。太陽娛樂與靖天集團結盟後，將引進更多優質的華語影視作品於各地區播出，促進世界各地華人的娛樂文化交流。太陽娛樂文化表示，今後製作之影視作品，希望透過與靖天的合作延攬更多優秀的導演、演員及製作技術人才參與影視項目製作。

致力發展演藝及影視事業的太陽娛樂文化與數位媒體企業靖天集團今（20）日舉行合作儀式，簽署戰略合作聯盟。雙方合作後將引進更多優質的華語影視作品於各地區播出。靖天集團也指出，未來不僅將代理發行太陽娛樂的電影在各大院線上映，旗下兩大電影台也要開闢「太陽劇場」，逐步打造「太陽頻道」，將更多優質的影片推廣至亞洲各地。

靖天集團則決定代理發行太陽娛樂文化的電影在其各大院線上映，靖天家族旗下的兩大電影台也會開闢「太陽劇場」，累積更多元的精彩內容，以逐步打造「太陽頻道」，將太陽娛樂的優質影片推薦給所有華人觀眾，並推廣至亞洲各地。

太陽娛樂文化成立於2011年，主要從事電影製作發行、籌辦演唱會、策畫宣傳活動及藝人管理，至今投資及製作接近60部電影，總票房高達130億港元。電影作品包括《低俗喜劇》、《殺破狼II》及《貪狼》等。其中，《殺破狼．貪狼》、《狂獸》、《大樂師．為愛配樂》、《追龍》、《春嬌救志明》及《蕩寇風雲》，獲得第37屆香港電影金像獎共25項提名，而聯合投資電影《紅海行動》更於內地獲得超過33億人民幣票房。

靖天集團旗下擁有15個頻道，在中華電信MOD和有線電視系統播出，10多年來不斷擴張版圖，跨足影視娛樂發行與製作、演藝經紀、唱片、娛樂通路、食品、傳產、建築、生技、文藝、電子商務等多項產業。

靖天集團先後與香港衛視、香港映嘉娛樂、香港TVB、邵氏電影、日本富士電視台、義大利動畫集團Mondo TV、東森電視、鏡週刊及多家行動載具OTT平台締約結盟，也與遊戲橘子結盟，針對電影、戲劇、動漫等重要IP及各遊戲主題曲與靖天娛樂旗下歌手及音樂創作進行策略合作。